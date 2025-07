On ne pourra pas dire le contraire : lorsqu’il s’agit d’enchaîner les mises à jour, les créateurs d’inZOI sont loin d’être les derniers. En effet, depuis son lancement en mars dernier, le nouveau concurrent sud-coréen des Sims n’hésite pas à multiplier les patchs afin de s’assurer que la communauté puisse profiter de l’expérience de jeu dans les meilleures conditions possibles. Et alors qu’une nouvelle grosse mise à jour se prépare pour le mois prochain, l’heure est aujourd’hui venue pour le studio de déployer une nouvelle série de correctifs.

De nouveaux correctifs pour inZOI

Car oui, s’il faudra encore attendre plusieurs semaines avant de pouvoir aller se détendre dans la nouvelle ville de Cahaya, cela ne veut pas dire que l’expérience s’arrête pour les joueurs d’inZOI. Le studio vient ainsi tout juste de déployer un nouveau patch, qui fait entrer le titre dans sa version 20250701.5443.W et qui s’accompagne des correctifs suivants :

Patch notes de la nouvelle version du jeu

Gameplay

Amélioration des interactions personnelles Ajout de conditions et de récompenses émotionnelles aux interactions personnelles. Cela avec une meilleure prise en compte du comportement autonome, entre autres.

Correction d'un problème où les commandes de la caméra ne répondaient plus lorsqu'on cliquait avec répétition pour activer le mode Caméra libre pendant le contrôle d'un Zoi.

Résolution d'un problème où un Zoi pouvait devenir non réactif après le chargement d'une partie sauvegardée.

Correction d'un problème où les bébés nouveau-nés n'apparaissaient pas dans la liste familiale après avoir déménagé un Zoi enceinte via Modifier la ville. Cette correction ne s'applique que lors du lancement d'une nouvelle partie via « Nouvelle partie ».

Correction d'un problème où un Zoi enceinte n'accouchait pas dans certaines sauvegardes. Cette correction s'applique uniquement aux fichiers affectés, dans lesquels l'état de grossesse sera réinitialisé à son état antérieur. Dans ces cas, les paramètres d'identité de genre du Zoi peuvent également être réinitialisés. Si cela se produit, l'identité peut être reconfigurée et sera correctement reflétée dans la fenêtre d'identité de genre et le profil du Zoi.

Correction d'un problème où les PNJ ne se rendaient pas au travail lorsqu'on utilisait le code "timeSpeed".

Personnages

Correction d'un problème où certaines coiffures pour les Zois garçons apparaissaient en double dans la catégorie de coiffures.

Correction d'un problème où les traits du visage des Zois nouveau-nés générés par génétique apparaissaient de manière peu naturelle.

Stabilité

Correction d'un crash pouvant survenir de manière intermittente lors du chargement d'une partie sauvegardée ou du changement de famille.

« Nous continuerons de travailler pour rendre inZOI plus stable et agréable pour tous. Merci, comme toujours, pour votre soutien continu et vos précieux retours » conclut alors le studio dans le patch notes. Il n’y a plus qu’à !

Source : inZOI Studio