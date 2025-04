Les Sims 4 n’est plus le seul jeu de simulation sur le marché. inZOI est fin prêt à donner un petit coup de pied dans la fourmilière. En l’état, il est clairement imparfait et incomplet, mais early access oblige, le jeu sud-coréen sera amené à être amélioré au gré des mises à jour. Des patchs qui seront finalement un peu moins gros, mais qui arriveront à une fréquence plus rapide que prévu afin de corriger les problèmes les plus urgents et apporter les améliorations les plus demandées aussi vite que possible. Une nécessité, d’autant que 85% des joueurs ont déjà déserté inZOI, qui atteint des chiffres plus bas que ceux des Sims 4 quand il était au plus mal. Pas question pour le studio de baisser les bras, lui qui vient justement de déployer une nouvelle mise à jour.

Une nouvelle mise à jour pour inZOI

Pour les grandes nouveautés, il faudra encore attendre le mois prochain. Les codes de triche (les vrais), les mods, les améliorations des relations sociales et le système d’adoption sont prévus pour mai, jusqu’à nouvel ordre. Pour compenser, les équipes déploient désormais des hotfix d’inZOI plus régulièrement, afin de corriger les soucis les plus urgents. Cette fois, c’est le système de conversations qui a le droit à quelques améliorations pour refléter davantage les émotions et de façon plus naturelle. Le système de Karma subit lui aussi quelques changements. Dorénavant la fréquence d’interactions qui y sont liées a été baissée de 50% et l’état émotionnel du Zoi est maintenant pris en compte. Vous pouvez retrouver la liste complète de toutes les modifications de la dernière mise à jour d’inZOI dans les patch notes ci-dessous :

© Krafton.

Patch notes de la version 20250422.2471.W d'inZOI

Mise à jour du gameplay

Les conversations reflètent désormais l’émotion principale du Zoi

Auparavant, les conversations des Zois étaient principalement influencées par leurs traits de personnalité et leur affinité avec les autres. Nous avons amélioré le système pour que, lorsqu’un Zoi traverse l’un des 22 états émotionnels intenses — comme l’euphorie, la rage ou le désespoir — ses dialogues et comportements reflètent ce contexte émotionnel de manière plus naturelle. Émotions ciblées : Excitation / Joie / Enthousiasme / Extase / Exaltation / Rire / Rire incontrôlable / Euphorie / Colère / Rage / Irritation / Malaise / Mécontentement / Humiliation / Gêne / Confusion / Peur / Crainte / Surprise / Désespoir / Dépression / Choc. Ce changement permet de réduire les interactions étranges qui ne correspondent pas à l’état émotionnel du Zoi. Désormais, lorsqu’un Zoi ressent une émotion intense, ses réactions le refléteront de manière plus immersive. Si l’émotion est moins marquée, les conversations continueront à s’écouler naturellement selon l’affinité quotidienne entre les Zois. Vous pourrez également remarquer un comportement plus intense, voire agressif, lorsque les Zois sont submergés par des émotions fortes. Pour garder un bon équilibre, nous prévoyons d’introduire dans de futures mises à jour des systèmes qui aideront les Zois à retrouver leur calme plus naturellement.



Améliorations des interactions liées au Karma d'inZOI

Alertes de Psycat désactivées Les alertes Psycat qui s’affichaient lorsque le niveau de karma de la ville baissait ne s’afficheront plus. Ce changement vise à réduire le sentiment de jugement inutile dans les situations négatives et à favoriser l’immersion des joueurs. Critères d’évaluation du Karma ajustés Nous avons modifié l’échelle d’évaluation de “légèrement mauvais ou moins / normal ou plus” à “mauvais ou moins / bon”. Cette modification permet d’éviter les évaluations négatives excessives dues à de légères fluctuations. Réduction de la fréquence des choix liés au Karma Les choix liés au Karma apparaissaient trop fréquemment et interrompaient le rythme naturel du jeu. Nous avons réduit leur fréquence afin d’offrir une expérience plus fluide et moins intrusive. Nouvelles conditions pour les interactions liées au Karma Les interactions de Karma prendront désormais en compte l’état émotionnel du Zoi ainsi que la dynamique relationnelle, pour des dialogues plus immersifs et cohérents avec le contexte. Réduction de 50 % de la fréquence des interactions liées au Karma Les interactions liées au Karma survenaient trop souvent, entraînant parfois des comportements inappropriés. Nous avons réduit leur fréquence de 50 %, afin de permettre une évolution plus progressive et cohérente avec le rythme global du jeu.



Corrections de bugs d'inZOI

Gameplay

Correction d’un problème où le temps continuait de s’écouler si l’option “Jouer avec une famille existante” était sélectionnée en mode fantôme et que la fenêtre contextuelle “Aucun membre du foyer” restait ouverte.

Résolution d’un problème où une grossesse était mal gérée lorsqu’elle était tentée dans un foyer complet (7 membres).

Correction d’un problème où les textures MY appliquées aux murs, sols ou plafonds s’affichaient avec des matériaux incorrects.

Correction d’un problème où l’application d’un modèle de bâtiment contenant des textures IA supprimées ou manquantes ne supprimait pas correctement lesdites textures.

Ambitions/Objectifs

Correction d’un problème où seules certaines options de dialogue étaient prises en compte pour la mission “Avoir une conversation positive”.

Carrière et interactions

Résolution d’un problème où un PNJ marié avec un emploi revenait automatiquement à sa tenue de travail même après avoir changé de vêtements manuellement.

Résolution d’un problème où les Zois changeaient automatiquement de tenue de travail (rabbit hole) même en dehors des heures de travail.

Correction d’un problème où l’interaction “Demander en mariage” déclenchait une cohabitation sans finaliser le mariage si elle était programmée avec un Zoi déjà en couple.

Stabilité

Correction d’un crash pouvant survenir lors de la modification d’une couleur ou d’un matériau dans le mode Construction ou Créer un Zoi. En parallèle de cette correction, nous avons mis à jour le système de tri des textures. Toutes les textures importées seront désormais ajoutées en bas de la liste dans l’ordre décroissant. Les textures précédemment utilisées suivront également cette règle. Par souci de praticité, les nouvelles textures importées seront automatiquement affichées et mises en surbrillance dans la liste. Nous espérons que cela améliorera l’expérience utilisateur.

Correction d’un crash pouvant se produire lors de la suppression d’un maillage 3D alors qu’un Zoi portait un accessoire imprimé en 3D dans le mode Construction.

Source : inZOI Studio