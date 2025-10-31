En cette période d’Halloween, certains n’hésitent pas à sortir les grands moyens. Et c’est, il faut l’avouer, sans grande surprise que le principal concurrent des Sims 4 en fait partie. En effet, comme révélé au cours des dernières semaines, les créateurs d’inZOI continuent activement d’œuvrer sur le titre, qui accueillera au cours des prochains mois d’importantes mises à jour avec des fonctionnalités très attendues. Mais avant cela, le studio nous donne rendez-vous dès maintenant pour la mise à jour d’Halloween, et c’est un gros morceau.

inZOI se met à jour avec un patch colossal

Déployée hier sur PC et Mac, la version 0.4.0 d’inZOI se met en effet aux couleurs d’Halloween pour célébrer cet événement emblématique à travers le monde. Grâce à cette nouvelle mise à jour, un grand nombre de nouveautés font ainsi leur apparition, à commencer par exemple par de nouvelles activités saisonnières telles que la culture, la cuisine et la sculpture de citrouilles. Des événements « Des bonbons ou un sort » ont également été ajoutés aux côtés de la pêche aux poissons fantômes, « transformant la ville en un véritable paradis festif » selon inZOI Studio.

« Une nouvelle expérience de vie est également disponible, permettant de continuer à jouer avec les Zois en tant que fantômes après leur mort » indique par ailleurs le studio. Pour l’occasion, des compétences exclusives au statut de fantôme ont ainsi été ajoutées, au même titre que la possibilité pour les joueurs d’explorer « une autre dimension de la vie ». « L'état de fantôme dure trois jours dans le jeu, après quoi un Zoi peut soit monter au ciel, soit assister à ses propres funérailles avant de partir paisiblement » nous explique inZOI Studio à ce sujet.

Enfin, comme évoqué il y a maintenant plusieurs semaines, l’équipe en a finalement profité pour introduire quelques changements dans le gameplay du jeu, avec l'arrivée par exemple d’un système de mentalité qui unifie les traits de caractère, les ambitions et les désirs. De même, le temps d’une journée dans le monde d’inZOI a également été revu pour ne durer que 48 minutes, de sorte à offrir « un déroulement plus fluide et plus naturel de la vie quotidienne et des interactions ». Il reste toutefois possible de revenir à la durée initiale, soit 96 minutes, à tout moment.

De nombreuses nouveautés sont à noter

Bien sûr, comme souvent avec inZOI Studio, il ne s’agit cependant là que d’une vue d’ensemble des principales nouveautés apportées par cette dernière mise à jour. Car vous pouvez également vous attendre à de nombreux ajustements de gameplay, que ce soit au niveau des interactions ou des fonctionnalités de jeu, mais aussi à l’arrivée de plus de 300 éléments de personnalisation supplémentaires. Avec, dans le lot, près d’une centaine aux couleurs d’Halloween. Sans oublier les nombreux correctifs, dont les détails complets sont à retrouver sur le site officiel d’inZOI.

