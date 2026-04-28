Plus d'un an après son lancement, inZOI va enfin ajouter une fonctionnalité réclamée par les fans des Sims 4 depuis son lancement avec le déploiement de sa prochaine mise à jour.

Pendant que la rupture entre Les Sims et sa communauté s'amorce, inZOI Studio poursuit son chantier de grande envergure pour tenter de conquérir les joueurs pris d’un désamour pour la licence. Difficile cependant de concurrencer une franchise qui règne en maître sur le genre depuis 20 ans. Hyungjun Kjun Kim, directeur d’inZOI, avouait quelques mois après le lancement en accès anticipé de ce premier vrai rival des Sims, que créer une simulation de vie complète et satisfaisante était une tâche bien plus ardue qu’il ne l’avait imaginé, sans s’avouer vaincu pour autant.

Depuis, le studio continue de satisfaire au maximum sa communauté en ajoutant tout ce qu’elle réclame le plus, au détriment sans doute d’une véritable vision générale. Mais plus le temps passe, plus inZOI a des arguments à faire valoir face au champion du secteur. Bonne nouvelle, sa prochaine grande mise à jour a été avancée, voici un tour d’horizon de ce qu’elle apportera.

Tout ce qui arrive avec la prochaine mise à jour d'inZOI







La mise à jour de mai sera finalement déployée ce mercredi 29 avril 2026. Dans les grandes lignes, elle ajoutera de nouvelles carrières, davantage de flexibilité dans la création des Zois, ainsi que des options supplémentaires pour les relations amoureuses et les interactions familiales. S'y ajoutent des optimisations générales, pensées pour rendre inZoi accessible à un plus large éventail de configurations. Le studio a détaillé l'ensemble des changements et des nouveautés dans une vidéo d'environ six minutes, visible uniquement sur le Discord du jeu.

Dans le détail, cette mise à jour introduit quatre nouvelles carrières actives : codeur, journaliste, chercheur et coiffeur. Cette dernière s'accompagne de salons de coiffure, que l'on pourra fréquenter en tant que client ou gérer comme propriétaire. L'occasion, au passage, de modifier son apparence directement en jeu, sans repasser par l'outil de création de Zoi. Toujours dans cette logique de personnalisation, inZoi permettra enfin de définir une coiffure et du maquillage pour CHAQUE tenue. Une fonctionnalité déjà bien installée dans Les Sims 4, et réclamée chez son rival depuis son lancement.

Autre ajout dans la thématique, la possibilité d'ouvrir une boutique de vêtements, en créant notamment des tenues prédéfinies que les clients pourront essayer puis acheter. Enfin, côté contenus, la mise à jour d'inZOI apportera des fêtes de gender reveal, de nouvelles animations et interactions romantiques, ainsi que des options de personnalisation pour les contrôles clavier et la sensibilité de la souris. Quant aux lycées, teasés, récemment, il faudra patienter un peu plus longtemps.

Source : inZOI Studio