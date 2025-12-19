Fidèles à leur volonté d'améliorer les mécaniques de jeu fondamentales et l'expérience de jeu, plutôt que de poursuivre les objectifs ambitieux de la feuille de route initiale, les développeurs d'InZoi chez Krafton ont publié plusieurs vidéos présentant les changements prévus et les nouvelles fonctionnalités à venir dans la mise à jour majeure de décembre. Celle-ci promet d'apporter un tas de changements qui pourraient bien faire de l'ombre à son plus gros concurrent qu'est Sims 4.

Un énorme cadeau de Noël aux fans de Sims-like à venir sur InZoi ?

L'énorme mise à jour à venir pas plus tard que ce 23 décembre 2025 sur InZoi entend ainsi apporter énormément de nouveautés tant au niveau de l'interface utilisateur que des fonctionnalités, ainsi qu'à améliorer celles existantes en fonction de l'expérience des joueurs. Parmi les principales améliorations de gameplay, on peut citer un meilleur comportement des Zois dans leur vie quotidienne ou dans leurs interactions sociales, notamment s'agissant de celles entre un Zoi adulte et un enfant/bébé. De manière globale, les personnages reçoivent également un tas de nouveaux mouvements et expressions faciales pour les rendre plus vivants.

La mise à jour de décembre entend également améliorer le système de construction et les graphismes d'InZoi. S'agissant des constructions, cela passe notamment par la possibilité d'enfin construire des fenêtres ajustables. D'un point de vue graphique, on reste également à la maison avec l'ajout de niveaux de qualité des meubles, qui auront une influence sur les réactions des Zois. Le déjà très complet créateur de personnages va d'ailleurs aussi en profiter pour s'étoffer de tout un tas de nouvelles options de personnalisation, tant pour l'apparence que pour les vêtements. Qui dit mise à jour dit également divers correctifs de bugs, d'optimisations techniques et d'améliorations pour rendre notamment l'interface plus ergonomique.

Enfin, outre les nouveautés à venir sur InZoi via la mise à jour de ce 23 décembre 2025, KRAFTON en profite aussi pour teaser les prochains ajouts majeurs actuellement en cours de développement, dont un système d'arbre généalogique ou encore un système de crime et justice, avec la possibilité d'incarner un cambrioleur, un escroc en ligne, et risquer des poursuites, un jugement et un emprisonnement en cas de capture.

Source : InZoi