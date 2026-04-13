Un an après sa sortie, inZOI continue de s’améliorer à grands renforts de mises à jour. Celle de mars 2026, qui marquait le premier anniversaire du jeu, a notamment apporté des fonctionnalités particulièrement attendues, comme un cinéma fonctionnel, une carrière de fleuriste jouable, une mini-carte et le multitâche, longtemps réclamé par la communauté. Une première brique d’un chantier autrement plus vaste, que inZOI Studio entend poursuivre tout au long de l’année, jusqu’à la sortie définitive du jeu. Et justement, le studio coréen vient de présenter sa prochaine grande nouveauté, que les joueuses et joueurs des Sims 4 risquent jalousement leur envier.

Les lycées arrivent dans inZOI





Aperçu des lycées. ©InZoi Studio

Les Sims 4 bat de l’aile, vive inZOI ? C’est encore (beaucoup) trop tôt pour le dire. Mais la seule véritable alternative au mastodonte de la simulation de vie s’apprête à dégainer un nouvel argument de poids : la vie lycéenne. Le studio coréen a en effet partagé ses avancées sur sa prochaine grande mise à jour, centrée sur le lycée. Et attention, on parle bien d'établissements fonctionnels, où il sera possible d’assister aux cours et participer à la vie étudiante. Différences culturelles obligent, inZOI Studio a dû ajuster sa copie pour coller davantage avec les standards américains. Des bals de promo et les tenues dédiées seront ajoutés, au même titre que le versant extrascolaire, avec des clubs, des activités, des matières spécialisées, sans oublier les lieux emblématiques, comme le gymnase, la salle de musique ou la cafet’.

Dans un autre registre, le studio ajoutera prochainement les talons hauts, à la demande de la communauté. Ils s’accompagneront malgré tout d’une contrainte technique. Ils n’affecteront pas la taille des personnages, afin d’éviter les soucis d’animation et d’interaction. InZOI Studio réfléchit également à implémenter une nouvelle option centrée sur les performances. Cette dernière consisterait à limiter l’affichage des Zois environnant lorsqu’ils sont trop éloignés du personnage incarné. « Cela signifierait que, lors de déplacements rapides, certaines zones du monde pourraient paraître plus vides, et que les Zois apparaîtraient que lorsqu’ils sont près du personnage du joueur », explique le studio dans son billet de blog. Le lycée et ces nouveautés arriveront, si tout va bien, courant mai 2026 dans inZOI.

Source : InZoiStudio