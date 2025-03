Les Sims n’ont plus le monopole de la simulation de vie. Après 20 ans de règne incontesté, la licence voit enfin la concurrence fleurir. Le premier à arriver sur le marché, inZoi, frappe déjà fort pour son lancement en accès anticipé avec plus de 80 000 joueurs simultanés sur Steam. L’engouement est donc palpable, mais comme beaucoup d’early access, tout n’était pas rose à la sortie. Les bugs sont nombreux, mais l’un d’eux a contraint inZoi Studio à déployer une mise à jour de toute urgence.

Une première mise à jour pour InZoi

À peine lancé, le jeu de simulation coréen a déjà dû être patché en toute hâte avant qu’une polémique n’enfle. Contrairement aux Sims, inZoi vous offre la possibilité d’acheter et de conduire une voiture manuellement. Vous pouvez créer des accidents et aussi écraser des passants comme si de rien n’était. Seulement voilà, vendredi dernier, certains utilisateurs ont remarqué qu’absolument tout le monde pouvait finir sous leurs roues, même les enfants. Une vidéo est rapidement devenue virale, et inZoi Studio s’est empressé de crier au bug et déployer une première mise à jour d’urgence. Les plus petits pourront donc enfin gambader dans les rues en toute quiétude, mais ce n’est pas le seul problème corrigé.

Ce premier hotfix d’InZoi s’attaque également à divers soucis de performances et aux graphismes pour certaines cartes graphiques, aux bugs dont ont été victimes les tenues personnalisées qui disparaissaient sans crier gare quand on relançait le jeu et bien plus encore. Voici le détail des patch notes de cette première mise à jour de l’early access d’inZoi :

Liste des correctifs du premier hotfix

Correction d’un problème où les tenues et les accessoires personnalisés pouvaient disparaître lorsque le jeu était relancé.

Résolution d’un bug où le créateur de personnage ne s’affichait pas correctement dans certaines situations.

Correction d’un problème où les casques audio restaient équipés sur les Zoi quand ils se changeaient après avoir utilisé l’option « Offrir un cadeau. »

L’option Ray Tracing a été déplacée dans le Menu Réglages Avancés

Correction d’un problème de moiré (effet de déformation d'un objet) sur les cheveux, la végétation et sur certains environnements spécifiques. Si le problème persiste, il peut alors être ajusté manuellement avec le DLSS pour les NVIDIA RTX 2000 et plus ou avec FSR pour les cartes graphiques AMD. Pour les utilisateurs de DLSS, activer le DLAA et l’anti-aliasing peut améliorer la qualité visuelle globale d’InZoi.



InZoi Studio recommande également les utilisateurs de RTX 5000 et 4000 de bien mettre leurs drivers à jour avant de profiter pleinement du jeu. Rendez-vous sur la page officielle de Nvidia pour télécharger les derniers pilotes en date.

