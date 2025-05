Bonne nouvelle pour les joueurs d’inZOI : une grosse mise à jour très attendue est sur le point d’arriver, et elle pourrait bien tout changer. Cela faisait longtemps que la communauté en faisait la demande…

Bonne nouvelle pour les créateurs, inZOI s’apprête à franchir un cap important. Le jeu continue de s’améliorer avec le temps et s’apprête à proposer, via une mise à jour, une fonctionnalité très attendue par la communauté, une nouveauté qui pourrait réellement tout changer à l’avenir pour la simulation de vie.

Cette fonctionnalité arrive sur inZOI

En effet, le studio vient d’annoncer l’arrivée de son tout premier ModKit officiel, prévu pour la fin du mois de mai 2025. Un outil pensé pour ouvrir la voie à la créativité des joueurs, avec en prime une feuille de route qui promet du lourd jusqu’à la fin de l’année. Le ModKit sera disponible gratuitement sur l’Epic Games Store. Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, il ne s’adresse pas uniquement aux experts. L’équipe a voulu le rendre simple d’utilisation, même pour les débutants.

Dès son lancement, les joueurs de inZOI pourront modifier les meubles et les tenues du jeu. Comment ? Grâce à des fichiers JSON et des modèles 3D fournis par les développeurs. Vous pourrez, par exemple, créer un lit qui régénère l’énergie plus vite ou allonger la durée d’une émotion comme le flirt. Des petits réglages qui peuvent tout changer.

Des outils pensés pour les créateurs

Le ModKit inZOI s’accompagnera aussi de plugins officiels pour Blender et Maya. Ces outils permettront d’importer facilement les assets du jeu dans vos logiciels 3D préférés. Une fois votre création terminée, vous pourrez l’exporter sous forme de plugin Unreal. C’est propre, c’est structuré, et ça s’intègre directement dans le jeu.

Autre gros plus, une compatibilité directe avec CurseForge. Vous pourrez partager vos mods, les empaqueter et les rendre disponibles à toute la communauté, depuis une interface intégrée au jeu. Un vrai pas en avant pour le modding sur inZOI.

L’arrivée du ModKit n’est que le début. L’équipe de inZOI a déjà prévu plusieurs mises à jour pour enrichir les possibilités des créateurs tout au long de l’année. Voici ce qui vous attend :

Fin mai 2025 : lancement du ModKit avec la possibilité de modifier meubles et tenues, et une interface simplifiée pour éditer les données.

: lancement du ModKit avec la possibilité de modifier meubles et tenues, et une interface simplifiée pour éditer les données. Septembre 2025 : ouverture du modding aux visages, coiffures, et éléments architecturaux (portes, fenêtres, piliers…). Il sera aussi possible de créer du contenu interactif comme des dialogues, des animations ou des récompenses.

: ouverture du modding aux visages, coiffures, et éléments architecturaux (portes, fenêtres, piliers…). Il sera aussi possible de créer du contenu interactif comme des dialogues, des animations ou des récompenses. Décembre 2025 : quasiment toutes les tenues seront moddables. Les créateurs auront aussi accès à des outils pour modifier les scripts et localiser leur contenu en plusieurs langues.

Source : Krafton