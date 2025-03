inZOI promet vraiment d’être une petite pépite visuelle et technique. Et justement, sur ce point, le jeu devrait proposer une fonctionnalité tout simplement géniale… mais avec tout de même une petite contrainte.

Le jeu de simulation inZOI continue de faire parler de lui. Après avoir séduit les curieux avec ses graphismes réalistes et son éditeur de personnages ultra complet, le jeu revient sous les projecteurs avec une nouvelle fonctionnalité ambitieuse : la capture faciale en temps réel.

Votre visage, directement dans le jeu inZOI

Oui, vous avez bien lu. inZOI permet désormais aux joueurs d’intégrer leur propre visage dans le jeu, grâce à un système de capture faciale inspiré des outils professionnels utilisés dans l’animation 3D. De quoi pousser la personnalisation encore plus loin et offrir une immersion jamais vue dans un simulateur de vie.

Pour y parvenir, le studio s’appuie sur "Live Link Face", un outil développé par Unreal Engine. Ce logiciel est généralement réservé aux développeurs et créateurs de personnages animés, mais inZOI a décidé de le rendre accessible au grand public. Résultat : vos expressions faciales sont capturées en temps réel et retranscrites directement sur votre avatar dans le jeu. Une fonctionnalité qui pourrait aussi séduire les créateurs de contenu et les VTubers, en leur permettant d’animer leur personnage de manière plus naturelle.

Mais tout le monde ne pourra pas en profiter…

Évidemment, il y a un petit bémol. Pour le moment, la capture faciale inZOI ne fonctionne que sur les appareils iOS. Une limitation qui risque de frustrer certains joueurs. Le studio assure cependant travailler sur d’autres outils créatifs, afin de permettre à chacun de personnaliser son expérience, même sans cette fonctionnalité spécifique.

Même si cette technologie ne sera pas accessible à tous dès le départ, elle montre bien la volonté de proposer une expérience de jeu plus immersive, plus expressive et plus personnelle. Avec cette option, inZOI ne se contente plus de vous offrir un avatar : il vous invite à entrer dans le jeu, pour de vrai.

Avec toutes ces innovations, inZOI s’impose peu à peu comme une alternative crédible à des titres bien installés comme The Sims. Graphismes poussés, personnalisation avancée, outils inédits… Le jeu veut clairement changer les règles du genre, et la capture faciale ne fait que renforcer cette ambition. Et logiquement, vous allez pouvoir tester gratuitement.