InZoi ne va peut-être pas totalement marcher sur les plates-bandes des Sims 4, mais il s'annonce en tout comme un simulateur de vie qui pourrait valoir le coup d'œil, le tout visiblement superbement porté par l'Unreal Engine 5. Attendu le 28 mars en early access, il proposera dès lors plusieurs premières ébauches de nombreuses fonctionnalités bien connues du genre, comme les interactions romantiques, les saisons, les animaux de compagnie, mais aussi un intrigant système de karma. C'est justement celui-ci qui fait l'objet de plus amples et intrigants détails de la part de son créateur Hyungjun Kim, par le biais d'une interview auprès de PC Gamer.

« 50 000 habitants d'InZoi vivaient ici... maintenant c'est une ville fantôme »

En plus de se vouloir un simulateur de vie le plus réaliste possible grâce notamment à l'Unreal Engine 5, InZoi s'intéresse également à des questions existentielles comme la vie après la mort. Cela se traduit en jeu par un système de karma, qui fluctuera en fonction des bonnes et mauvaises actions des Zoi, les personnages peuplant son monde. Suffisamment de bonnes actions permettront de « monter au ciel », tandis que de trop nombreuses mauvaises actions transformeront les résidents décédés en fantômes.

Auprès de PC Gamer dans l'un de ses derniers magazines, le créateur d'InZoi, Hyungjun Kim, en disait plus à ce sujet, en attendant de voir ce que cela donne via l'early access du jeu le 28 mars à venir. « Les fantômes doivent rééquilibrer leur karma pour pouvoir transitionner vers l'au-delà. Si trop de fantômes existent dans une ville, de nouveaux Zoi ne peuvent plus naître, ni créer de familles. Il faut d'abord rétablir le karma des défunts, ou vous risquez de tomber sur de véritables villes fantômes ».

Selon le créateur d'InZoi, une telle mécanique n'est toutefois pas là pour « forcer les joueurs à faire uniquement de bonnes actions ». Selon lui, « la vie ne peut pas être simplement divisée en bonnes et mauvaises actions, chaque vie a son propre sens et sa propre valeur. Du point de vue d'un développeur, ce serait très gratifiant de voir les joueurs interagir avec le système de karma pour créer divers événements et histoires, tout en explorant le sens de la vie ». Une perspective plutôt intrigante, à découvrir donc à partir du 28 mars, dans une version toutefois précoce du simulateur de vie du studio coréen Krafton.

