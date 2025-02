Le créateur d'Inzoi continue de teaser le public avec le gameplay, à court et long terme. Ainsi, une belle fonctionnalité supplémentaire se dévoile. Ça devrait parler aux fans du genre.

L'heure tourne et le grand jour approche ! Dans un peu plus d'un mois, Inzoi ouvrira enfin son accès anticipé. D'ici-là, ce nouveau grand rival des Sims présente doucement ses fonctionnalités et son contenu. Des éléments qui ont de quoi faire rêver bien des fans des jeux de simulations de vie ont déjà été révélés. Mais, il y a encore des surprises en réserve.

Avec Inzoi, Krafton voit au-delà

Pour concurrencer véritablement Les Sims, Inzoi a fort à faire. Mais Krafton a de l'ambition ! Le studio sud-coréen va puiser dans des fonctionnalités emblématiques de ce type de jeux, comme les animaux de compagnie. Toutefois, il compte aussi aller plus loin. Un vent de nouveauté pourrait bien souffler sur le genre grâce à sa technologie. Et encore, les éléments de gameplay ne cessent de se dévoiler.

Une fois de plus, Hyungjun 'Kjun' Kim, le créateur du jeu, a donné de nouveaux détails concernant le contenu du jeu. Après avoir apporté des explications sur l'alimentation dans Inzoi, c'est maintenant un aspect beaucoup moins charnel qu'il aborde... à savoir les fantômes !

Si vous jouez aux Sims, les fantômes sont loin d'être une nouveauté pour vous. Cependant, Inzoi pourrait bien vous surprendre à leur sujet. Kjun mentionne combien les cultures envisagent différemment les âmes et leur projection spectrale. Il explique notamment que « le folklore coréen considère les fantômes comme des âmes qui restent dans ce monde à cause de leurs rancunes non résolues, refusant de passer à la vie suivante ».

En s'inspirant de ce principe, Krafton a tenu à incorporer les fantômes à Inzoi, tout en prenant en compte le système de karma qui régit le jeu. Ainsi, la vie continuera la mort pour certains de vos personnages :

Si un Zoi meurt avec suffisamment de points de karma, il passe dans l'au-delà, mais ceux qui n'y parviennent pas doivent rester des fantômes jusqu'à ce qu'ils regagnent suffisamment de points de karma. Kjun, sur le Discord officiel d'Inzoi

Inzoi promet des possibilités de gameplay décuplées. © Krafton

Un système pensé à long terme par Krafton

Plus il se dévoile, plus le gameplay d'Inzoi lève le voile sur sa richesse. Cependant, le jeu ne sortira pas immédiatement dans sa version définitive. Le 28 mars 2025, c'est à son early access que vous aurez accès. Dès lors, toutes ses fonctionnalités ne seront pas disponibles immédiatement, y compris la possibilité d'incarner un fantôme.

De fait, Kjun explique que ses équipes veulent trouver le bon équilibre dans l'au-delà. Il s'agit de ne pas donner une jouabilité trop importante aux fantômes « pour ne pas éclipser le gameplay principal ». Mais il faut tout de même « que l'expérience soit suffisamment engageante » pour présenter un intérêt.

Néanmoins, les fantômes seront bien présents dans la version en accès anticipé d'Inzoi. « Vous ne pourrez pas encore les contrôler, mais vous pourrez interagir avec eux par le biais de conversations spéciales », prévient Kjun. La suite dépendra de l'avancée du développement de Krafton, ainsi que des retours de la communauté.