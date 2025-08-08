Inzoi, le nouveau gros concurrent des Sims, a une grande annonce pour son prochain DLC. Nous savons maintenant quand vous pourrez y jouer, c'est officiel.

L'été est encore loin d'être fini. Alors que les températures remontent, les éditeurs de jeux vous invitent cordialement à rester à la fraîche chez vous pour vous lancer dans leurs prochaines nouveautés. C'est notamment le cas de Krafton, qui vient de faire la grande annonce que toute la communauté attendait pour le simulateur de vie Inzoi. Le DLC arrive enfin !

Inzoi vous donne rendez-vous pour son DLC

C'était un pari des plus risqués : tenter de rivaliser avec une licence qui a une position de leader et de représentant quasi-unique dans sa catégorie. Pourtant, Krafton a décidé de le relever le défi en travaillant sur un jeu de simulation de vie qui a tout pour rappeler Les Sims, mais qui cherche aussi sa propre identité. Inzoi est toujours en phase d'accès anticipé, mais il a déjà une communauté fidèle.

En raison de son développement en cours, chaque nouvelle mise à jour est très attendue des joueuses et joueurs. A fortiori quand il s'agit d'un DLC gratuit ! Or, il se trouve qu'Inzoi s'apprête à accueillir un tas de nouveaux contenus en parfaite adéquation avec l'ambiance estivale du mois d'août.

Ainsi, l'extension gratuite Island Getaway vous transportera sur l'île tropicale de Cahaya pour une expérience reposante, les pieds dans l'eau. Pour l'occasion, Inzoi inclura de nouvelles fonctionnalités, très attendues de la communauté. Vous aurez enfin la possibilité de nager, mais aussi de faire naviguer sur votre propre navire. Le cadre exotique vous invitera également à l'exploration. Il ne tient qu'à vous d'aller à la rencontre de l'inconnu pour découvrir les surprises qui vous attendent sur cette nouvelle map.

Après un premier aperçu, la grande nouvelle est enfin tombée pour le premier DLC d'Inzoi. Krafton donne rendez-vous très bientôt pour plonger dans Island Getaway. L'extension gratuite arrivera sur PC, via Steam, et Mac, via le store Apple, le 20 août 2025. Elle sera jouable en France métropolitaine dès 8 heures du matin. Prenez votre ticket dès maintenant pour finir l'été en beauté.