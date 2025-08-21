La Gamescom 2025 fut l’occasion pour InZOI de se montrer un peu plus avec une jolie annonce de DLC, suivie d’une sortie immédiate afin d’ajouter encore plus de contenu à la simulation de vie.

La Gamescom 2025 a livré son lot de blockbusters, mais un jeu plus discret a réussi à tirer son épingle du jeu : InZOI. Le simulateur de vie de Krafton, souvent comparé aux Sims, a présenté sa toute première grande extension. Son nom ? Island Getaway. Et comme son titre l’indique, il nous emmène loin de la ville pour un véritable voyage tropical.

Une extension pour inZOI

Direction Cahaya pour inZOI, un ensemble de trois îles qui devient le nouveau terrain de jeu des joueurs. Le trailer dévoilé à Cologne met tout de suite dans l’ambiance : balades sur la plage, pêche au bord de l’eau, récolte de bananes ou encore baignades aux côtés de créatures marines impressionnantes. Tout respire le dépaysement et la détente.

Mais attention, tout n’est pas si idyllique. On aperçoit aussi un personnage en tenue de prisonnier. Un détail qui laisse penser que les choix des joueurs auront des conséquences, même dans ce décor paradisiaque de inZOI. Une touche de réalisme qui ajoute du piquant à l’expérience.

Une démo déjà jouable à la Gamescom

Bonne nouvelle pour les visiteurs du salon : une démo d’Island Getaway de inZOI était jouable directement sur place. De quoi tester avant tout le monde les nouvelles activités proposées par ce premier gros DLC. Pour les autres, l’attente est inexistante puisque le DLC est déjà disponible.. Puisque.... Les joueurs PS5, en revanche, devront patienter un peu plus longtemps. L’extension n’arrivera sur la console de Sony qu’en 2026.

Depuis son lancement, InZOI est régulièrement comparé aux Sims. Pourtant, Krafton tente d’imposer sa différence. Là où son concurrent mise avant tout sur la vie quotidienne et la construction, InZOI préfère varier les cadres et les expériences. Avec Island Getaway, le studio propose une parenthèse dépaysante, presque comme des vacances interactives.

Cette orientation pourrait séduire un public en quête de fraîcheur. Les activités originales, combinées aux règles de vie et aux possibles sanctions, donnent à l’ensemble une personnalité propre.

Un premier pas vers une longue série d’extensions

Avec ce DLC, Krafton envoie un message clair : InZOI est un jeu appelé à évoluer. L’arrivée de Island Getaway ne semble être qu’un début. On peut s’attendre à voir d’autres extensions venir enrichir régulièrement l’expérience, chacune avec son univers et ses mécaniques.