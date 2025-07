Le nouveau DLC d’InZOI se dévoile un peu plus, avec de nombreuses nouveautés côté gameplay. Et bonne nouvelle : l’ensemble sera gratuit. Voici ce qu’on sait.

Les fans de InZOI peuvent se réjouir. Le tout premier DLC du jeu de simulation de vie signé Krafton arrive très bientôt. Son nom ? Cahaya. Un nouveau monde tropical qui promet un vrai bol d’air frais… et une façon inédite de jouer. Le trailer complet sera dévoilé le 19 août, lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2025.

Un joli DLC gratuit pour inZOI

Le nouvel environnement Cahaya pour inZOI s’inspire des îles d’Asie du Sud-Est, avec leurs villages côtiers, leurs marchés, et leur rythme de vie apaisé. Le monde est divisé en deux îles bien distinctes. L’une est réservée aux résidents. L’autre, aux vacanciers. Chacune propose une ambiance et des activités spécifiques.

Sur l’île résidentielle, pas de bureaux ni de gratte-ciels. Ici, on cultive la terre ou on pêche pour gagner sa vie. Les Zois pourront vendre leur production sur un petit marché local. Une manière simple et immersive de vivre autrement dans InZOI. Il n’y aura pas non plus d’écoles, ce qui soulève quelques questions sur le quotidien des plus jeunes. Mais cela laisse entrevoir une approche plus libre, plus ouverte à l’improvisation.

Une ambiance reposante, loin du stress des grandes villes

Cahaya n’a pas vocation à reproduire le monde urbain. Au contraire. Ce DLC de inZOI est conçu comme une parenthèse. Un endroit où l’on oublie le stress, les promotions et les objectifs à remplir. Ici, on prend son temps. On pêche, on jardine, on explore. Une vraie pause dans le rythme habituel du jeu.

Krafton le confirme : les métiers classiques ne seront pas développés dans cette mise à jour. En revanche, les émotions et les interactions sociales seront améliorées. L’équipe s’est basée sur un sondage envoyé aux joueurs pour ajuster les comportements des Zois. Résultat : des réactions plus naturelles, des relations plus vivantes.

Nouvelles activités, nouvelles libertés

Ce DLC inZOI ne se limite pas à un simple changement de décor. Il introduit de vraies nouveautés côté gameplay. Pour commencer, la nage fait enfin son apparition. Les joueurs pourront nager dans les piscines, mais aussi dans l’océan, et ce même dans d’autres mondes comme Dowon ou Bliss Bay.

Autre ajout marquant : la navigation. Les Zois auront accès à des bateaux pour se déplacer entre les deux îles de Cahaya ou partir explorer des îlots inhabités. De quoi encourager l’aventure et la découverte, tout en élargissant les possibilités du jeu inZOI.

Un gameplay plus libre, plus organique dans inZOI

Avec Cahaya, InZOI pousse encore plus loin l’idée de vie personnalisée. En l’absence de cadres classiques comme l’école ou le travail, les joueurs devront construire leur propre mode de vie. Ce type de progression “de rien à tout” est très apprécié par la communauté. Et le cadre naturel de Cahaya semble parfait pour ce genre d’expérience.

Ce choix de design laisse aussi plus de place à l’exploration et à l’improvisation. Rien ne vous presse. Vous pouvez prendre le temps de planter, pêcher, vendre quelques légumes… ou simplement vous balader au bord de l’eau. Une vraie bouffée d’air frais.

Difficile de ne pas penser à Sulani, le monde tropical bien connu des joueurs des Sims 4. Pourtant, les deux approches sont assez différentes. Sulani misait sur l’écologie et la communauté. Cahaya, lui, mise davantage sur la vie simple, la nature et les vacances. Et visuellement, les inspirations sont tout autres : ici, c’est l’Indonésie qui sert de modèle, pas les archipels du Pacifique.

Source : playinzoi