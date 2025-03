Parce que les Sims n’a pas eu de concurrent sérieux depuis plus de 20 ans, l’engouement autour d’InZoi est palpable, à tel point que le jeu sud-coréen s’est hissé à la première place des titres les plus attendus sur Steam. Rien que ça ! Le rival des Sims se lancera ainsi en early access à compter du 28 mars, mais l’ensemble des joueurs peut déjà préparer le terrain en créant leurs propres personnages et habitats, à condition d’avoir une configuration qui a les reins assez solides pour encaisser le jeu. Parce que même avec un PC qui tient la route, InZoi peut faciliter toussoter et les performances pourraient en prendre un coup si l’on se fie à cette nouvelle découverte.

Denuvo ajouté en secret dans InZoi ?

Au fil des années, Denuvo s’est taillé une sacrée réputation et pas une bonne. Décriée par les joueurs, cette fonctionnalité permet en principe aux développeurs de sécuriser leurs jeux, au détriment des performances. L’entreprise s’est toujours défendue d’un quelconque impact, mais les tests ont démontré qu’il pouvait être parfois assez conséquent. Forcément, dès qu’une production l’adopte, d’autant plus quand elle est assez gourmande, les PCistes s’insurgent. Vous l’avez dans le mile, InZoi serait l’un des derniers jeux à avoir opté pour Denuvo alors même que sa page Steam laisse entendre le contraire, idem pour celle de la démo.

En regardant de plus près la version d’essai disponible sur la plateforme, plusieurs utilisateurs ont en effet remarqué que Denuvo était de la partie, d’une façon qui demande en plus d’avoir une connexion Internet obligatoire. Attention toutefois, tout le monde n’a pas réussi à reproduire la manœuvre qui a permis de faire cette découverte. Il faudra attendre la sortie définitive d’inZoi ce 28 mars pour voir si le jeu complet fera également usage de cet outil ô combien controversé. Plusieurs joueurs potentiels ont fait remonter à la fois leur mécontentement et leurs craintes sur les forums, comme les canaux officiels. Les configurations requises étant déjà assez balèzes, beaucoup se demandent si l’implémentation de Denuvo n’y est pas étrangère d’une quelconque manière. Une réponse du studio se fait pour l’heure toujours attendre.

