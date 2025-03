Pour ne pas braquer les joueuses et joueurs, et perdre du monde en route, le studio d'InZoi rétropédale sur un élément détesté des PCistes en officialisant un gros changement.

InZoi est clairement l'un des jeux du moment. Certes il est évidemment loin d'égaler Les Sims 4, mais en même temps, le concurrent du titre de Maxis et d'EA vient à peine de démarrer son accès anticipé. De ce fait, comme on a pu vous le dire dans notre aperçu, il n'y a qu'une partie des promesses, avec de nombreux manquements encore à l'heure actuelle. Si il est facile de pardonner ces absences, face à la colère des joueurs sur un point bien précis, le studio a enfin pris la bonne décision.

InZoi supprime déjà un élément controversé de son accès anticipé

On vous rappelle à toutes fins utiles qu'InZoi est en partie gratuit pendant encore quelques heures en avant-première. D'après les données de SteamDB, un pic à 247 663 joueuses et joueurs a été constaté lors de la journée du 26 mars 2025. Si les fans de Sims-like, comme notre chère Tiny_Ellie, semblent emballés par un certain nombre de choses, le jeu s'est attiré les foudres des PCistes en intégrant une fonctionnalité pourtant détestée : le DRM Denuvo. Une solution anti-piratage qui a la fâcheuse tendance de dégrader les performances des jeux.

Après avoir discrètement ajouté cette fonctionnalité impopulaire dans InZoi, le studio annonce sa suppression pure et simple. « Nous avons constaté que la mise en place de la protection Denuvo a créé des inquiétudes parmi vous. Nous avons pris un peu de temps pour bien réfléchir et en discuter avec nos équipes, et nous sommes navré pour ce délai. Mais voilà la bonne nouvelle : nous avons décidé de retirer Denuvo de la version en accès anticipé d’inZoi ».

Le studio justifie le retrait du DRM Denuvo de l'accès anticipé

Au passage, le studio d'InZoi a aussi tenté de justifier sa position et son choix initial d'avoir au recours au DRM Denuvo. « Au départ, Denuvo était là pour éviter le piratage et protéger ceux qui achètent le jeu légalement. Mais après vos retours, nous avons vite compris que ça ne correspondait pas à ce que vous souhaitiez. À cause de notre choix initial, même la démo d’inZoi: Creative Studio était protégée par Denuvo sans que nous vous en informions clairement. Nous nous excusons sincèrement pour cette erreur. Bien sûr, enlever Denuvo augmente le risque de piratage. Mais cela rend aussi le jeu plus ouvert, en laissant plus de liberté aux joueurs pour personnaliser et créer de nouvelles expériences. Nous pensons vraiment que cette liberté vous apportera beaucoup plus de plaisir sur la durée ».

