Les Sims 4 vont-ils avoir du souci à se faire ? De nouveaux titres commencent à vouloir faire une incursion sur le marché de la simulation de vie. Le principal intéressé n'est autre qu'Inzoi, du studio sud-coréen Krafton. Les annonces se multiplient ces derniers temps pour détailler les spécificités de ce nouveau jeu. Nous pourrons d'ailleurs bientôt les essayer nous-mêmes puisque le jeu va prochainement lancer son accès anticipé. Pour l'occasion, de belles choses se préparent !

Inzoi vous donne doublement rendez-vous

Jusqu'à présent, le genre de la simulation de vie était principalement représenté par les Sims. La franchise a su imposer une formule si forte qu'aucun autre titre semblable ne s'est vraiment imposé à ses côtés. On peut toujours se reporter sur des titres cozy comme Animal Crossing New Horizons, mais on est loin tout de même de ce que le jeu de Maxis propose. C'est pourquoi l'arrivée d'Inzoi est particulièrement surveillée compte tenu de l'expérience promise.

De fait, Inzoi s'annonce comme un jeu « à la Sims ». Vous pourrez y contrôler votre famille, gérer leurs besoins, répondre à leurs aspirations et les pousser dans leur carrière, tout en créant des liens avec d'autres personnages. Les premiers aperçus sont plus qu'encourageant, d'autant plus que plusieurs fonctionnalités alléchantes ont déjà été teasées.

Les fans du genre sont donc impatients de mettre enfin la main sur Inzoi. Il ne reste plus tant de temps à attendre, le lancement de l'early access étant fixé au 28 mars 2025. Et Krafton compte bien vous y préparer ! Le studio vous donne rendez-vous dans la nuit du 18 au 19 mars, à 2 heures du matin pour la France, afin d'assister à un Showcase spécial. Ce sera l'occasion de découvrir le prix de l'accès anticipé mais aussi les plans du studio pour les futures mises à jour du jeu. Bien sûr, il prendra également le temps de répondre à la communauté. C'est donc un événement immanquable pour les futurs joueuses et joueurs !

L'éditeur de personnage d'Inzoi. © Krafton.