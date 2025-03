Il va y avoir du grabuge du côté des jeux de simulation ! Les Sims pourraient bien perdre leur statut de leader si ce nouveau concurrent parvient à faire ses preuves. On parle bien sûr d'Inzoi, le nouvel rival sud-coréen du jeu de Maxis. Le lancement de l'accès anticipé approche à grands pas et l'engouement est déjà palpable. Qui plus est, vous pourriez avoir l'occasion d'y jouer en avance. On vous explique comment ça se passe.

InZoi célèbre déjà son succès et vous fait plaisir

À quelques jours du lancement de son accès anticipé, Inzoi peut déjà être considéré comme un succès. Krafton a annoncé sur le réseau social X un chiffre qui ne trompe pas : le jeu grimpe en tête du classement des titres les plus whislistés sur Steam. Il arrive même devant le très attendu Hollow Knight Silksong, le nouveau multi de Valve Deadlock ou encore le nouveau Elden Ring Nightreign. Voilà qui en dit long sur l'enthousiasme que suscite le nouveau représentant des simulateurs de vie !

Cette effervescence pourrait encore grimper d'ici au 28 mars, date de l'early access. De fait, Krafton a bien pensé sa stratégie pour Inzoi. La semaine dernière, de nombreux joueurs et joueuses ont pu tester certaines fonctionnalités les plus attendues du jeu gratuitement... mais sous condition. Mais, la période réservée à certains est maintenant révolue. Du 24 au 28 mars (00h59), tout le monde va pouvoir essayer le mode construction gratuitement !

Vous allez pouvoir vous faire la main sur Inzoi un peu en avance ! Le Creative Studio s'ouvre à tout le monde avant l'accès anticipé. Pour en profiter, c'est très simple. Si vous n'en avez pas déjà un, créez un compte Steam. Ensuite, rendez-vous sur la page du jeu où vous trouverez le lien pour télécharger le mode en question. Voilà, il ne vous faudra rien de plus ! Néanmoins, pensez à vous assurer que votre PC a ce qu'il faut pour le faire tourner. Même s'il ne s'agit qu'une démo, vous aurez besoin d'une configuration adaptée.