La simulation Les Sims 4 n'a qu'à bien se tenir, InZoi arrive enfin en accès anticipé sur Steam à partir du 28 mars 2025. Vous pouvez déjà l'ajouter à votre liste de souhaits en sachant qu'il sera vendu à 39,99€, et que les mises à jour et DLC seront entièrement gratuits. Une offre qui se terminera probablement lorsque la version finale sera disponible, d'où peut-être l'intérêt de vous lancer dans cette nouvelle simulation sans trop attendre si c'est votre genre. Si vous êtes hésitants, voici comment tester le jeu gratuitement avant la sortie.

La surprise gratuite d'InZoi est là !

On ne sait pas encore si InZoi aura un destin similaire à celui des Sims, et surtout des Sims 4, mais il se donne visiblement les moyens de piquer des joueuses et joueurs à la simulation de Maxis et Electronic Arts. Même si ce sera limité, au moins dans un premier temps, il y aura une option de capture faciale pour intégrer votre propre visage. De plus, un système de karma est également prévu. En fonction de vos bonnes et mauvaises actions, il y aura des conséquences dans votre vie après la mort.

Là où InZoi impressionne déjà son monde, c'est sur le créateur de personnages. Il offre énormément de possibilités, mais surtout un rendu plus réaliste et bluffant que son concurrent direct. Avant le lancement de l'early access le 28 mars 2025, l'équipe a annoncé qu'il y aurait une jolie surprise gratuite à partir du 20 mars à minuit. Le Creative Studio d'InZoi, qui permet de créer votre Zoi et de le personnaliser, mais aussi de construire votre maison et de la décorer selon vos envies, est disponible gratuitement jusqu'au 23 mars à 0h59.

Néanmoins, l'accès est soumis à une restriction puisqu'il faut obtenir une clé d'activation pour en profiter. Comment récupérer une clé pour le Creative Studio d'InZoi ? Cela passe par des Drops sur différentes plateformes telles que Twitch, Steam, Chzzk et SOOP.

Pour débuter l'essai gratuit des fonctionnalités « Créer un Zoi » et « Mode construction » du Creative Studio d'InZoi, le plus simple est de se rendre sur Twitch ou Steam qui sont les plateformes les plus populaires.

Accéder au Creative Studio sur Twitch & Chzzk

Créez un identifiant KRAFTON et associez l'ID à la plateforme de streaming Twitch ou Chzzk

Ajoutez inZOI à votre liste de souhaits sur Steam

Regardez une diffusion avec la catégorie inZOI définie pendant au moins 15 minutes

Vous pourrez alors obtenir la clé Creative Studio.

Jouer gratuitement au Creative Studio sur Steam

Rendez-vous sur la page Steam, puis regardez un stream pendant plus de 30 minutes

Essayer gratuitement le Creative Studio sur SOOP

Il faut cette fois se rendre sur la plateforme SOOP

Si vous ne savez pas si vous pourrez faire tourner InZoi, les configurations PC ont été partagées. De plus, si vous n'avez pas le temps de récupérer une clé, le Creative Studio sera tout de même accessible après la fin de cet essai. « Après la fin de cette période, du 24 mars à 1h00 au 28 mars 0h59, Creative Studio sera disponible pour tous sans restriction. Ne ratez pas ce créneau non plus ! ».

Source : site InZoi.