Après 20 ans de monopole, les Sims vont voir la concurrence fleurir. Plusieurs projets sont actuellement en cours de développement, à l’instar du prometteur Paralives déjà bien avancé, ou d’un projet secret concocté par d’anciens vétérans de ténors de la simulation. Celui qui a longtemps fait du pied à la communauté en revanche c’est inZoi. Avec son approche plus réaliste et son monde ouvert, le jeu sud-coréen a tapé dans l'œil de plus d’un joueur. À l’occasion de son lancement, il tient à récompenser ses premiers acheteurs avec du contenu gratuit.

Du contenu gratuit pour la sortie d'InZoi

C’est le grand jour ! Après des mois d’attente, InZoi est enfin disponible pour tout le monde. Le seul rival potentiel des Sims s’est enfin lancé dans un accès anticipé, très anticipé, facturé 40€. Pour l’heure, le jeu mise tout sur sa plastique, son créateur de personnages et les quelques mécaniques, non terminées, que les fans réclament depuis de nombreuses années, dont un monde ouvert encore vide et les voitures qui peuvent être conduites. Ce n’est évidemment qu’une version précoce, le concurrent des Sims étant amené à évoluer au fil des mois avec d’importantes mises à jour prévues tous les trois mois. Mais avant de se plonger dans le futur, place au présent. Pour célébrer ses grands débuts, InZoi offre du contenu gratuit à tous celles et ceux qui achètent le jeu, mais il y a une petite condition.

Vous pourrez en effet obtenir une tenue à l’effigie du chat, la mascotte du jeu, et un casque pour vous Zoi en participant au programme de référent d’inZoi. Plus concrètement, en vous rendant sur la page dédiée, vous pouvez inviter un ami et « jouer ensemble » pour que chacun reçoive une récompense. On tempère tout de suite, c’est un mauvais choix de mots du studio, il n’y a pas de multijoueur dans inZoi et ce n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour. Pas besoin de vous presser, l'événement est disponible jusqu'à nouvel ordre.

Les contenus gratuits offerts aux joueurs d'inZoi ©Gameblog

Envie d’obtenir ce contenu gratuit ? Voici la marche à suivre :