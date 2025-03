Le nom d’InZOI revient de plus en plus souvent dans les discussions. Et pour cause : ce nouveau jeu de simulation développé par Krafton (les créateurs de PUBG) s’annonce comme un sérieux concurrent des Sims, avec un niveau de réalisme rarement vu dans le genre. Mais si le jeu impressionne visuellement, il risque aussi de poser quelques soucis côté performances. Et pour les joueurs PS5, la question est déjà sur toutes les lèvres : le jeu pourra-t-il vraiment tourner sur console ?

Un rival des Sims, mais en version photoréaliste pour InZOI

Visuellement, InZOI en met plein les yeux. Modélisation ultra poussée, effets de lumière soignés, décors vivants et animations réalistes : tout a été pensé pour offrir une immersion totale. On est loin du style cartoon des Sims. Ici, le ton est plus sérieux, plus réaliste, presque cinématographique. Mais ce niveau de détail a un prix. Et il est clairement élevé.

Comme on pouvait vous l'expliquer il y a peu sur Gameblog, Krafton a récemment partagé les configurations recommandées pour jouer à InZOI sur PC. Verdict : même avec des réglages moyens, il faudra une machine solide pour faire tourner le jeu correctement. Le studio recommande même d’utiliser des technologies d’upscaling comme DLSS ou FSR 3, peu importe les paramètres choisis. En clair, le jeu est exigeant, même pour les bons PC. Et cela inquiète beaucoup sur PS5.

Et sur PS5, ça donne quoi ?

En effet, c’est là que les choses se compliquent. Officiellement, Krafton souhaite rendre le jeu accessible au plus grand nombre, et évoque une volonté de l’optimiser au maximum. Mais vu les spécifications actuelles, le portage de InZOI sur PS5 risque d’être un vrai défi. Certains observateurs vont même plus loin : pour eux, il faudra peut-être attendre la PS6 pour profiter d’InZOI dans de bonnes conditions sur console.

Le studio est bien conscient du problème. Dans une déclaration récente, il explique vouloir continuer à travailler sur les performances, tout en essayant de réduire les besoins matériels sans sacrifier la qualité graphique. Un équilibre difficile à trouver, surtout quand on vise un public large. Car si les images du jeu font rêver, il faut encore que le plus grand nombre puisse réellement y jouer.

Source : Krafton