Présenté comme le jeu capable de bousculer la domination des Sims, InZOI avait tout pour séduire. Un moteur graphique moderne, un éditeur de personnages complet, des interactions plus réalistes… et un positionnement clair : offrir une alternative crédible à une franchise installée depuis plus de 20 ans. Mais après un lancement tonitruant, la hype retombe brutalement.

Un démarrage fulgurant pour inZOI mais...

Sorti en accès anticipé le 28 mars 2025, InZOI a immédiatement fait parler de lui. Le titre développé par Krafton s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires, avec un pic de 87 000 joueurs simultanés sur Steam. Une performance impressionnante pour une nouvelle licence, qui laissait espérer une ascension durable.

Mais à peine deux semaines plus tard, la réalité est toute autre : le nombre de joueurs a fondu de 85 %, atteignant un pic de seulement 8 477 joueurs le 15 avril. Un chiffre inférieur à ceux enregistrés par Les Sims 4… même à ses heures les plus creuses.

Une comparaison inévitable avec les Sims

Il faut dire qu’InZOI n’a jamais caché son ambition : proposer une vraie alternative aux Sims. Son directeur créatif, Kim “Kjun” Hyung-jun, l’a affirmé dès le départ : ce projet est né d’une promesse faite à son fils de concurrencer le géant d’EA. Résultat, les comparaisons sont constantes, parfois bienveillantes, souvent virulentes.

Certains rappellent que Les Sims 4, à sa sortie en 2014, était lui aussi très critiqué. Pas de piscine, peu de contenu, une IA peu réactive… Il a fallu des années de mises à jour et d’extensions pour que le jeu s’impose. Inzoi, lui, est encore en construction. Alors faut-il vraiment tirer des conclusions si vite ?

Un contenu encore trop léger ?

C’est bien là que le débat fait rage. Car si InZOI séduit sur la forme graphismes, interface, liberté, de nombreux joueurs pointent un manque de profondeur. Une fois l’émerveillement passé, l’expérience peut rapidement tourner en rond. Les interactions manquent parfois de naturel, et certaines mécaniques de simulation de vie semblent encore à l’état d’ébauche.

Les développeurs, de leur côté, se veulent rassurants. Un roadmap complet a déjà été publié, détaillant les mises à jour prévues pour 2025. De nouvelles fonctionnalités, des systèmes de progression plus poussés et du contenu inédit sont en préparation. La promesse est claire : InZOI est un jeu évolutif, qui s’enrichira mois après mois.

Source : Steam