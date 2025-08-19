Il y a du nouveau du côté d'Inzoi ! Le gros concurrent des Sims s'apprête à accueillir son premier DLC gratuit et compte bien fêter cela comme il faut avec les joueuses et les joueurs.

Si vous hésitiez à vous lancer dans le simulateur de vie Inzoi, le prochain DLC pourrait vous convaincre. Ouvrant les portes d'une nouvelle carte et ajoutant de nouvelles fonctionnalités, il promet d'enrichir la formule encore un peu plus. Qui plus est, les équipes de développement de Krafton ont bien envie de vous gâter pour accompagner cette sortie en beauté. De nouveaux contenus gratuits vous attendez et, vous le verrez, ils sont très simples à obtenir.

Des cadeaux de rigueur pour Inzoi

Ça y est ! Nous sommes à la veille de la sortie du premier DLC gratuit d'Inzoi. Du nom de « Island Getaway », il vous transporte sur l'île tropicale de Cahaya pour finir l'été comme il se doit. Apprêtez-vous alors à expérimenter de nouvelles activités dans ce décor paradisiaque. Au programme : nage, bronzette ou encore virée en hors-bord ! Mais, pour en profiter pleinement, Krafton a pensé à tout.

En effet, le studio a annoncé une nouvelle vague de Twitch Drops du 15 au 25 août 2025 (00h59 dernier délai) pour Inzoi. Ainsi, en regardant des streams du jeu, vous pourrez gagner des récompenses qui s'accordent aussi bien avec la saison estivale que le DLC gratuit :

Pour 15 minutes de visionnage : le chapeau de paille Cahaya ;

Pour 30 minutes de visionnage : la chemise d'été Cahaya.

© Krafton.

Le système de Twicth Drops fonctionne très simplement. Il vous suffit d'avoir un compte gratuit sur la plateforme de streaming et de le connecter à votre compte Krafton ID. Si vous jouez déjà à Inzoi, vous en avez forcément un. Si c'est bien le cas, rendez-vous sur le site prévu à cet effet pour bien associer les deux avant de commencer tout visionnage.

Une fois cette formalité remplie, rendez-vous sur Twitch pour regarder des streams d'Inzoi. Une fois que vous avez passé les 15, voire les 30 minutes, vous aurez débloqué les deux contenus gratuits pour le jeu. Vous recevrez en ce sens une notification sur la plateforme de streaming vous indiquant que vous pouvez récupérer vos cadeaux. Cliquez dessus et vous n'aurez plus qu'à valider l'envoie vers votre compte Krafton pour les utiliser dans votre partie !