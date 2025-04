Le lancement d’inZOI en accès anticipé a clairement attiré l’attention. En à peine un week-end, plus de 87 000 joueurs ont découvert ce nouveau simulateur de vie. Et même si tout n’est pas encore parfait, la base est prometteuse. Face aux premiers retours, Krafton a décidé d’ajuster ses plans. L’objectif ? Améliorer le jeu plus rapidement, en s’appuyant sur les retours des joueurs. Hier, on pouvait déjà vous parler d'une grosse mise à jour.

Un nouveau rythme de mise à jour pour InZOI

À l’origine, la roadmap de inZOI reposait sur un rythme bien défini : une grosse mise à jour tous les deux mois. La première, prévue pour mai 2025, doit apporter plusieurs nouveautés majeures. Elle inclura notamment le support officiel des mods, des améliorations du mode construction et des outils de création de personnages plus poussés. Ce modèle de mise à jour "en blocs" visait à proposer des évolutions marquantes à intervalles réguliers. Mais très vite, les retours des joueurs ont mis en lumière un besoin d’ajustements plus immédiats.

Pour répondre à cette réalité, Krafton a décidé de compléter sa roadmap de InZOI avec des mises à jour plus petites, mais plus fréquentes. Ces correctifs, souvent appelés "hotfixes", permettent de corriger les bugs urgents et d’améliorer la stabilité du jeu sans attendre la prochaine grosse étape du calendrier.

Ce nouveau rythme a déjà commencé. Plusieurs patchs ont été déployés fin mars et début avril, afin de corriger des crashs sur InZOI, des bugs liés aux vêtements et même des problèmes de vieillissement prématuré des Zois. Ces ajustements rapides montrent que le studio veut être présent et réactif tout au long de la phase d’accès anticipé.

Une roadmap plus vivante, construite avec les joueurs

Mais Krafton ne compte pas s’arrêter là pour inZOI. Le studio souhaite faire évoluer sa feuille de route en lien direct avec sa communauté. Pour cela, un sondage sera bientôt proposé afin de mieux comprendre les attentes des joueurs. L’équipe cherche aussi des moyens plus efficaces de centraliser les retours, que ce soit via Discord ou d'autres canaux. L'idée est simple : transformer la roadmap en un outil vivant, capable de s’adapter aux besoins réels du moment. Ce fonctionnement plus souple permet de prioriser les correctifs les plus demandés, tout en continuant à travailler sur les grandes nouveautés prévues à moyen terme.

Source : InZoiStudio