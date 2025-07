Nous avons eu l’occasion d’échanger avec William « mezii » Merriman, membre clé de la Team Vitality et figure incontournable de la scène Counter-Strike, pour en savoir plus sur son quotidien, son approche de la performance… et son rapport au matériel ASUS qu’il utilise chaque jour. Car on le sait, une des clés du succès réside dans l’équipement : disposer de périphériques de qualité fait toute la différence, en l’occurrence ici, du matériel signé Republic of Gamers.

Quel est le déroulement d’une journée type pour toi, avant, pendant et après une compétition ?

Pour nous, surtout en période de compétition, toute la journée, voire toute la semaine, est dédiée à la préparation. Ça passe par de l’entraînement individuel, du travail sur les stratégies, et beaucoup de communication avec l’équipe.

Avant un match, on passe de nombreuses heures à se mettre dans les meilleures conditions, que ce soit en jouant en deathmatch ou en peaufinant nos plans de jeu. L’objectif, c’est d’arriver en confiance le jour J.

Après la compétition, qu’on gagne ou qu’on perde, c’est toujours la même routine : on revoit nos matchs, on échange avec les coachs et les coéquipiers pour comprendre ce qu’on peut améliorer. C’est un cycle constant d’analyse et de progression, autant sur le plan individuel que collectif.

Parlons un peu de ton équipement, un élément crucial dans le setup de tout joueur pro. Avoir le bon clavier peut faire une vraie différence en termes de précision, de confort et de réactivité. Tu utilises le ROG Falchion Ace HFX : qu’est-ce que tu apprécies le plus à son sujet ?

Ce que j’apprécie vraiment avec le ROG Falchion Ace HFX d'Asus, c’est à quel point il est facile à prendre en main. En tant que joueur pro, j’ai utilisé beaucoup de claviers différents au fil des années, et certains demandent un vrai temps d’adaptation. Là, dès les premières utilisations, j’ai tout de suite été à l’aise.

Le niveau de personnalisation est aussi un vrai plus. Le déclenchement rapide, la possibilité de modifier les points d’activation via le logiciel… ce sont des options qui peuvent faire une vraie différence à haut niveau. Et même si certains joueurs n’en ressentent pas forcément le besoin, pour moi, c’est important d’avoir la liberté d’ajuster mon clavier selon mes préférences, pour qu’il me ressemble vraiment. Ce que je trouve top aussi, c’est que toutes ces options ne sont pas réservées aux pros. Peu importe ton niveau, tu peux adapter le ROG Falchion Ace HFX à ta façon de jouer, et ça, c’est essentiel.

Quels sont les critères matériels les plus importants pour toi quand tu choisis une souris, un casque ou un clavier ?

Pour moi, la priorité absolue, c’est le confort. Peu importe qu’il s’agisse de la souris, du clavier ou du casque : je joue de longues heures chaque jour, donc il faut que tout soit facile à utiliser et agréable sur la durée.

Un bon équipement, c’est celui qui ne te gêne jamais quand tu joues. Tu ne dois pas avoir à y penser, tu dois pouvoir te concentrer uniquement sur ta performance. Si ton matériel te freine, ou si tu commences à avoir des doutes en pleine compétition, ça peut vraiment te sortir de ta zone de confort.

C’est pour ça que j’accorde autant d’importance à ce que tout soit bien adapté : une souris qui tient bien en main comme la ROG Keris II Ace d'ASUS, un clavier personnalisable, un casque léger comme le ROG Delta II… Ce sont des détails, mais à haut niveau, ce sont souvent ces détails qui font la différence

Entre clavier et souris, quel est l’élément le plus crucial pour toi en pleine partie ?

C’est vrai que dans un jeu comme Counter-Strike, où le tir de précision est central, la souris joue un rôle fondamental. C’est l’outil que tu tiens en permanence, celui avec lequel tu vises, tu ajustes, tu te déplaces… Donc pour moi, c’est clairement l’élément le plus important.

Cela dit, tout est lié. Si tu as une souris qui te convient mais que ton clavier ne suit pas, ça peut vite te déstabiliser. Les deux doivent fonctionner ensemble, dans un équilibre confortable. Mais oui, pour mon gameplay en particulier, la souris est sans doute la pièce maîtresse.

Quels sont tes projets ou objectifs pour les semaines à venir ?

Le gros objectif pour nous en ce moment, c’est clairement le Major. C’est un moment clé de la saison, et on s’y prépare depuis un bon moment. On a très bien démarré l’année, avec déjà six titres remportés, et l’équipe est en pleine confiance.

Mais avec le Major, tout peut changer. C’est un niveau de compétition encore plus élevé, donc on garde les pieds sur terre. On espère pouvoir continuer sur cette lancée et finir cette première partie de saison sur une note positive, juste avant la pause des joueurs.

Personnellement, j’ai vécu beaucoup de grands moments dans ma carrière, mais ce qu’on est en train de construire avec Team Vitality cette année est vraiment spécial. Je sais que quand je repenserai à cette période, même si ce n’est que le début de la saison, ce sera un souvenir marquant.

Mise à jour 23 juin 2025

Team Vitality remporte le Major

Team Vitality décroche son septième titre consécutif de l’année, prolongeant ainsi une série historique et affirmant sa domination lors d’un événement emblématique. Avec un niveau de compétition relevé et des enjeux forts, ce Major d'Austin s’impose comme un chapitre majeur dans l’histoire de Team Vitality.

Présents depuis la création de la division Counter-Strike en 2018, les deux joueurs français Dan « apEX » Madesclaire et Mathieu « ZywOo » Herbaut signent ici leur deuxième victoire en Major avec Vitality, la plus haute distinction compétitive sur Counter-Strike (l'équivalent d'un grand Chelem). Un accomplissement qui renforce leur statut de figures emblématiques de l’esport français.

ZywOo devient par ailleurs le troisième joueur de l’histoire à remporter deux titres de MVP en Major, et signe à seulement 24 ans le 27e titre de MVP de sa carrière. De son côté, apEX décroche son troisième Major et comptabilise désormais 33 titres glanés sur la licence "Counter Strike", devenant ainsi le joueur le plus titré de l'histoire.

William « mezii » Merriman rentre lui aussi dans l'histoire du jeu puisqu'il est le premier joueur britannique à remporter un Major. C'est le fruit d’une implication sans faille et d’une performance remarquée dans les moments les plus décisifs du tournoi.

Cet échange avec William « mezii » Merriman permet de mieux comprendre les exigences du haut niveau en eSport, mais aussi l’importance d’un setup à la fois performant et parfaitement adapté à son utilisateur. Grâce à un équipement comme le ASUS ROG Falchion Ace HFX, pensé pour la personnalisation et le confort, mezii peut se concentrer sur l’essentiel : le jeu, la stratégie, et la victoire. Alors que Team Vitality enchaîne les succès, elle vient de remporter un septième titre en Major. Le partenariat avec ASUS ROG s’impose donc comme un véritable levier de performance, au service d’une équipe, mais aussi de tous les joueurs exigeants.

Économisez sur votre setup ASUS

Le cashback est de retour du 30 juin au 05 septembre. Recevez jusqu'à 235€ de cashback pour l’achat des périphériques gaming ASUS éligibles. De plus, vous recevrez un code de parrainage à partager avec vos amis pour recevoir 10€ supplémentaire à chaque dossier de cashback validé. Parmi les équipements disponibles, vous retrouverez le clavier ROG Falchion Ace HFX, le casque ROG Delta II ou encore la souris ROG Keris II Ace afin de mettre toutes chances de votre côté comme William « mezii » Merriman. À vous de jouer !