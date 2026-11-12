Avec sa dernière mise à jour gratuite, SAROS s’est ouvert à un plus large public afin de devenir « l’expérience ultime pour les joueurs », nous ont confié ses créateurs.

Le 19 octobre dernier, SAROS accueillait officiellement Zenith, une grosse mise à jour gratuite pensée par Housemarque pour permettre aux joueurs de replonger dans l’impitoyable univers de Carcosa. Car entre l’ajout d’un mode Nouvelle Partie+, du mode « Boss en série », et enfin de nouvelles options d’accessibilité, l’exclu PlayStation ne manque assurément pas d’arguments pour pousser les fans comme les nouveaux venus à (re)tenter l’aventure. Une aventure que Gregory Louden, directeur créatif du jeu, nous décrit d’ailleurs désormais comme « l’expérience ultime », le genre capable de parler à tous les publics.

Avec Zenith, SAROS s’ouvre davantage encore au public

En effet, malgré les nombreuses plaintes survenues au lancement de SAROS concernant l’ajout de nouvelles options permettant de rendre le jeu plus facile, Housemarque n’a pas souhaité trahir sa vision pour le projet avec cette mise à jour gratuite. Au contraire, l'un de ses objectifs principaux était même de donner encore plus de moyens aux joueurs de personnaliser l’expérience selon leurs besoins, ce qui est notamment passé par l’introduction de nouvelles options telles que la « vitesse de jeu ralentie » et le « tir automatique ».

À l’occasion d’une interview que nous avons pu mener auprès des créateurs de SAROS, nous leur avons ainsi demandé si l’ajout de telles fonctionnalités ne pouvait pas, à terme, nuire au game design tel qu’il avait été pensé à l’origine. Abebe Tinari, concepteur en chef de Zenith, nous a alors répondu qu’il s’agissait évidemment d’une question qui s’est rapidement posée durant le développement, et qui a entraîné la mise en place de nombreux tests afin de s’assurer que le gameplay de SAROS ne pâtisse pas de ces nouveautés.

© Housemarque / Sony Interactive Entertainment

Par exemple, à l’origine, la « vitesse de jeu ralentie » avait été pensée de sorte que seuls les ennemis soient ralentis. « Et ça, j’ai vraiment eu le sentiment que ça compromettait le game design, parce qu’on avait conçu des schémas d’attaque qui exigeaient notamment une esquive pour être évités, alors qu’avec une vitesse de jeu ralentie, on pouvait simplement les contourner en courant », nous a confié le concepteur en chef de SAROS. « À la place, on a donc décidé de tout ralentir de façon égale ».

« Quand c’est le cas, ça vous laisse plus de temps pour percevoir ce qui se passe, mais vous devez toujours sauter au bon moment, esquiver au bon moment, et vous avez toujours le bouclier. On a donc estimé que c’était un bon compromis ». Idem pour l’option « tir automatique », pour laquelle Housemarque a envisagé de désactiver le mini-jeu de rechargement rapide à la demande des joueurs. Mais parce que cela aurait « objectivement changé le jeu », Tinari a finalement préféré laisser l'idée de côté.

SAROS est devenu « l’expérience ultime » pour ses créateurs

Bien sûr, les créateurs de SAROS ont toutefois pensé à tous les publics avec Zenith. Car au-delà même des nouvelles options d’accessibilité, la mise à jour introduit également un mode Nouvelle Partie+ et de nouveaux modificateurs carcosiens pensés pour permettre à tous ceux qui le souhaitent d’augmenter la difficulté du jeu. Et c’est en ce sens-là que SAROS est devenu, aux yeux de Louden, « l’expérience ultime pour les joueurs ». Parce que chacun peut désormais adapter le défi offert par ce dernier selon ses goûts, à l’aide d’une multitude de possibilités.

C’est d’ailleurs une leçon qu’ils ont apprise durant le développement de Returnal. « Quoi que nous fassions, pour certains, Returnal était trop facile. Pour d’autres, il était bien trop difficile ». D’où le changement de philosophie opéré avec SAROS. « Nous voulions créer une expérience stimulante et enrichissante, mais nous savions aussi que ce qui est stimulant varie considérablement d’une personne à l’autre, et nous souhaitions donner aux joueurs la possibilité et les outils nécessaires pour qu’ils puissent se façonner leur propre expérience sur SAROS ».

© Housemarque / Sony Interactive Entertainment

Une mise à jour gratuite maintenant disponible

« Pour nous, il s’agit simplement de créer le jeu que nous aimons et que d’autres aiment aussi, en essayant de permettre à encore plus de gens de le découvrir et de se l’approprier afin qu’il s’adapte à leur niveau de difficulté idéal », conclut le directeur créatif de SAROS. Pour les joueurs ayant déjà complété le jeu à sa sortie comme pour ceux qui voudraient éventuellement lui relaisser une chance, l’arrivée de la mise à jour Zenith et de ses nombreuses nouveautés s’impose ainsi comme l’opportunité idéale pour cela.