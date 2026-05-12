Intergalactic The Heretic Prophet refait parler de lui d'une façon qui a de quoi étonner tout le monde après la précédente polémique concernant Naughty Dog et l'usage de l'intelligence artificielle.

C'est un sujet qui fait extrêmement débat dans le monde de la culture et, notamment, dans celui du jeu vidéo. L'intelligence artificielle (IA) générative est sujette à de nombreuses controverses. En même temps, il semble compliquer pour les acteurs du secteur de passer à côté de cette innovation technologique. Preuve en est PlayStation, qui évoque ses nouveaux outils en interview et confirme que certains studios l'utilisent déjà, dont Naughty Dog qui travaille actuellement sur Intergalactic The Heretic Prophet.

Naughty Dog au premières loges de l'IA chez PlayStation

Nos confrères de Variety ont eu la primeur d'une rencontre avec Hiroki Totoki, PDG du groupe Sony, et Hideaki Nishino, PDG de Sony Interactive Entertainment, soit la branche dédiée aux jeux vidéo. Ensemble, ils ont pu aborder l'avenir de l'entreprise, qui vient de fêter ses 80 ans d'existence, en s'arrêtant sur un point spécifique : l'IA. On apprend ainsi qu'elle développe de nouveaux outils dont les studios se sont déjà emparés. Et même sans mentionner Intergalactic explicitement, les deux hommes donnent Naughty Dog en exemple parmi leurs utilisateurs.



Hiroki Totoki et Hideaki Nishino.

Sony se montre décidé à s'emparer de l'IA, mais véritablement comme outil et non comme « remplacement ». Totoki le souligne bien : « la créativité humain doit rester centrale ». Les deux patrons expliquent alors en quoi consistent le recours à cette technologie au sein des PlayStation Studios. Nishino évoque notamment l'outil “Mockingbird” (“oiseau moqueur”), dont se servent déjà les équipes de San Diego Studio et de Naughty Dog, certainement sur Intergalactic pour ce dernier :

Parmi les outils utilisés, on retrouve « Mockingbird », qui génère des animations faciles en une fraction du temps nécessaire auparavant à partir de données de capture de mouvement. Hideaki Nishino, pour Variety.

Il mentionne également un autre outil dédié à l'animation des cheveux à partir de séquences vidéo. Que ce soit pour Naughty Dog ou d'autres, Nishino décrit ainsi un recours consacré à des tâches complexes et chronophages. L'idée serait de donnait le moyen aux équipes de se faciliter le travail. Il ne précise cependant pas d'où proviennent les données utilisées : sont-elles nouvelles ? proviennent-elles des anciens travaux de production ? sont-elles mises en commun entre les PlayStation Studios ? Or, la notion de propriété intellectuelle et de respect de droit d'auteur est au cœur des débats sur l'IA générative.

Le retour des polémiques concernant Intergalactic

Certes, Sony veut être au top de l'innovation. Nishino Hideaki le dit lui-même : « Notre mission est de toujours être la meilleure plateforme pour jouer et pour éditer ». Puis, de poursuivre : « Nous considérons l'IA comme un puissant outil capable pour nous aider à remplir cette mission ». Les PlayStation Studios, comme Naughty Dog, sont certainement invités à utiliser les nouveaux instruments à leur disposition.

Cela dit, on se rappelle qu'en 2024, une polémique avait justement éclaté chez Naughty Dog. Une interview de Neil Druckmann menée directement par Sony avait fait grand bruit en raison des propos du patron du studio sur l'IA. Il y disait qu'il s'agissait, en somme, d'un outil qui permettrait de « repousser les limites des expériences narratives vidéoludiques ». Face au coup de tonnerre sur les réseaux sociaux, nous avions assisté à un rétropédalage, l'interview ayant apparemment été modifiée sans l'accord du concerné.

Neil Druckmann en conférence de presse (2023)

Deux ans plus tard, ces nouvelles déclarations directement issues des cadres de Sony ont donc de quoi faire réagir. D'autant plus que Nishino précise que ces outils IA ont été utilisés « y compris sur des jeux déjà sortis ». Mais le président de SIE ne donne pas de titre précis. On comprend simplement qu'Intergalactic ne sera pas un coup d'essai par exemple. Rien ne garantit que d'anciennes productions de Naughty Dog en aient bénéficié, cela pourrait tout à fait concerner celles de Sony San Diego. Mais le manque de clarté de la compagnie pourrait facilement être pointée du doigt.

Une position controversée pour Naughty Dog et PlayStation

Qui plus est, cette communication va à contre-courant complet de ce que la concurrence. En effet, depuis qu'Asha Sharma a repris la présidence chez Xbox, elle opère un changement non-négligeable en matière de politique IA, reculant sur les outils qui se mettaient en place depuis peu. Sony prend donc un risque auprès des joueurs ici, d'autant plus en évoquant Naughty Dog, dont le futur Intergalactic The Heretic Prophet est déjà sous le feu des haters en ligne.

La suite dépendra donc de l'utilisation concrète de ces outils IA. Tant qu'ils restent un accompagnement dans le processus créatif, le public pourrait se montrer clément avec les PlayStation Studios comme Naughty Dog. Sony rappelle d'ailleurs que les joueurs sont déjà familiers de ces technologies dans le jeu vidéo. Par exemple, le PSSR 2 de la PS5 Pro sert à améliorer le rendu en jeu. Les réactions risquent donc d'être mitigées après cette nouvelle prise de parole.