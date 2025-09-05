Intergalactic: The Heretic Prophet, la prochaine production majeure de Naughty Dog et pour l'heure exclusive à la PS5, pourrait très bientôt refaire parler de lui de manière on ne peut plus officielle. Après sa toute première annonce en guise de « one more thing » à l'occasion des Game Awards 2024, le titre se préparerait à nous montrer davantage de son univers spatial, cette fois par l'entremise de PlayStation.

Une nouvelle présentation Intergalactic en vue pour PlayStation et Naughty Dog ?

Trois trimestres après sa toute première annonce, Intergalactic: The Heretic Prophet pourrait selon toute vraisemblance revenir prochainement sur le devant de la scène. Pour rappel, si l'on en croit plusieurs bruits de couloirs, Sony devrait en effet tenir un nouveau State of Play d'ici à la fin du mois, alors que celui centré sur 007 First Light a eu lieu pas plus tard que ce 4 septembre 2025. Cette future conférence du constructeur japonais devrait cependant prendre une forme plus classique, avec de nombreuses annonces au programme. Parmi les grosses exclusivités PS5 à venir et participant aux festivités, on compte notamment un certain Marvel's Wolverine.

Intergalactic: The Heretic Prophet, pourrait donc également s'inviter à la fête, mais pas seulement. Le fameux metroidvania dans l'univers de God of War serait également l'un des participants majeurs de ce prochain State of Play, de même potentiellement que l'extraction shooter de Bungie, Marathon, pour rappel repoussé jusqu'à nouvel ordre. Enfin, si une conférence va bien se tenir courant fin septembre, nous pourrions également avoir droit à un ultime aperçu de Ghost of Yotei avant sa sortie le 2 octobre.

Si tout ce beau monde participe bien au prochain State of Play, nous aurons donc une conférence extrêmement chargée. Concernant Intergalactic: The Heretic Prophet, qui ne devrait pas sortir avant 2027, il faudra toutefois s'attendre probablement à un nouveau trailer cinématique, avec peu de gameplay. Naughty Dog pourrait toutefois encore nous surprendre, et peut-être même glisser un petit mot pour l'un de ses futurs projets, dont un pour l'heure hypothétique The Last of Us 3. Rendez-vous a priori dans les prochaines semaines pour le découvrir.

Source : Insider Gaming