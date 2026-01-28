Dévoilé à l'occasion des Game Awards 2024, Intergalactic The Heretic Prophet joue la discrétion depuis. Pas de grande communication l'année dernière, la stratégie de Naughty Dog a plutôt été de disséminer des détails çà et là en interview. Si les fans du studio à la patte rouge espèrent que les choses s'accélèreront en 2026, pour l'heure, la tendance reste aux déclarations intimistes. Mais c'est l'occasion d'en apprendre encore un peu plus sur Intergalactic, ce projet encore très énigmatique, et pas de la part de n'importe qui.

Des retours plus qu'encourageants sur le tournage d'Intergalactic

C'est sur le plateau de tournage de la saison 2 de The Last of Us, la série HBO, que Neil Druckmann a eu une révélation. En regardant jouer Tony Dalton il en était sûr : il le voulait dans son futur jeu. Or, avant même que le rôle ne soit confirmé, les fans avait bien reconnu les traits de celui qui incarne le père de Joel dans le trailer d'Intergalactic The Heretic Prophet. Plus d'un an après, l'acteur donne quelques détails supplémentaires sur sa participation au projet.

Au micro de Culture Wave Media, Tony Dalton se rappelle comment le patron de Naughty Dog est venu vers lui la toute première fois. C'était au Emmy Awards. Neil Druckmann l'a d'abord approché pour lui proposer un rôle dans la prochaine saison de The Last of Us. Puis, une fois en plateau, il est revenu vers le comédien avec une nouvelle requête après avoir tourné l'épisode 6 : « J'adore travailler avec toi et je veux que tu sois dans le jeu sur lequel je travaille en ce moment ». Il lui parlait évidemment d'Intergalactic.

Tony Dalton a eu une petite hésitation au départ, car il n'avait jamais participé à un projet vidéoludique. Mais Neil Druckmann l'a convaincu en lui parlant de l'univers d'Intergalactic, puis en lui disant : « J'aimerais que tu incarnes ce type ». Selon le comédien, ce serait « plus ou moins un des personnages principaux ». Ce personnage, nous le retrouvons sur une photo de groupe, celui des Aces, présente dans le trailer. Au centre du plan, il apparaît effectivement comme une figure d'autorité. Et l'acteur ne paraît pas regretter son choix une seconde :

C'est insensé, complètement fou. Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai pu faire auparavant. En plus, l'équipe est exceptionnelle. Vous enfilez cette combinaison avec plein de points, sur votre visage également. Et ils ont toutes ces caméras dans cet immense plateau. On est au centre d'un cercle à faire toutes ces expressions en étant entouré de centaines de caméras... C'est génial ! J'ai jamais fait quelque chose comme ça avant. Puis, travailler avec Neil [Druckmann]... C'est le gars le plus gentil au monde. Il est super. Tony Dalton à propos d'Intergalactic, pour Culture Wave Media.