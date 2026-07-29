Alors que Naughty Dog reste muet comme une tombe au sujet d’Intergalactic The Heretic Prophet, un insider nous en dit plus sur la fenêtre de sortie visée par le studio.

Depuis quelques semaines, les actualités s’activent bien comme il faut du côté des productions PlayStation. En effet, alors que la sortie de Marvel Tokon: Fighting Souls est désormais imminente, la firme met déjà les bouchées doubles sur les prochaines grosses cartouches de la PS5 que sont Marvel’s Wolverine, à venir le 15 septembre prochain ; et God of War Laufey, annoncé pour le 16 février 2027. Et il apparaît visiblement que le nouveau titre de Santa Monica Studio ne sera pas le seul à venir en 2027, puisque Intergalactic The Heretic Prophet serait lui aussi de la partie.

Intergalactic The Heretic Prophet serait bien prévu pour 2027

Car le futur titre de Naughty Dog est peut-être resté extrêmement discret depuis sa grande annonce aux Game Awards 2024, mais en coulisses, il apparaît que le projet semble progresser comme il se doit. Tellement que le studio viserait d’ailleurs une sortie courant 2027, en tout cas si l’on en croit les informations partagées par l’insider Nate the Hate sur X. « 2027 est la cible visée », a-t-il en effet répondu à la question d’un internaute lui demandant si Intergalactic The Heretic Prophet est « supposé sortir l’année prochaine ou en 2028 ».

Bien sûr, précisons que tout ceci n’a rien d’officiel pour le moment, et que cela reste donc à prendre avec de grosses pincettes jusqu’à preuve du contraire. Néanmoins, Nate the Hate n’en étant plus à son coup d’essai depuis longtemps, on peut tout de même lui accorder un minimum de crédit. Surtout quand on voit qu’avant Intergalactic The Heretic Prophet, il a été l’un des premiers à révéler de nombreuses informations depuis avérées sur God of War Laufey, dont la fenêtre de sortie récemment officialisée.

Reste désormais à attendre une confirmation de la part de PlayStation ou Naughty Dog, qui ne semblent pour l’heure toujours pas décidés à en dire davantage sur Intergalactic The Heretic Prophet. Et ce malgré l’impatience grandissante des joueurs, qui n’ont pas eu de nouveau jeu Naughty Dog à se mettre sous la dent depuis The Last of Us Part 2 il y a maintenant six ans. Autant dire, donc, que l’arrivée de ce futur titre est attendue de pied ferme par des millions de joueurs, surtout sachant qu’il s’agit d’une nouvelle licence.

Une sortie au format physique assurée pour le jeu ?

L’avantage, cependant, c’est que si la sortie pour 2027 venait à se confirmer, cela indiquerait qu’un nouveau temps de communication pourrait arriver d’ici la fin de l’année, que ce soit au détour d’un futur State of Play ou bien lors des Game Awards 2026. De même, cela confirmerait au passage qu’Intergalactic The Heretic Prophet aurait bel et bien droit à une version physique, ce qui n’aurait pas pu être le cas si le jeu sortait en 2028. Et forcément, il s’agit déjà d’une question qui inquiète bon nombre de possesseurs de la PS5.

Source : Nate the Hate