Tandis que PlayStation se prépare à déserter le marché physique, les fans de Naughty Dog redoutent qu’Intergalactic The Heretic Prophet ne puisse avoir droit à sa version CD.

Mais quand aura-t-on enfin des nouvelles d’Intergalactic The Heretic Prophet ? Voilà la question que des millions de joueurs se posent depuis de nombreux mois maintenant. En effet, depuis l’annonce du jeu en décembre 2024, Naughty Dog est resté particulièrement discret à son sujet, en dehors tout du moins de quelques vagues déclarations ici et là dans les médias. À ce jour, on ignore même jusqu’à la fenêtre de sortie du jeu, ce qui commence grandement à inquiéter les fans du studio. Surtout au regard de ce qui se trame chez PlayStation à l’horizon 2028.

Les joueurs PS5 s’inquiètent pour Intergalactic The Heretic Prophet

Car forcément, depuis l’annonce de l’arrêt définitif des éditions physiques sur PS5 dès le mois de janvier 2028, beaucoup redoutent qu’Intergalactic The Heretic Prophet fasse partie des jeux impactés par la nouvelle politique de Sony. Ce qui explique pourquoi après les dernières annonces de PlayStation, certains fans n’hésitent plus à urger Naughty Dog de sortir le jeu, sous peine de devoir faire l’impasse sur celui-ci. À l’instar par exemple d’un certain Forsaiz, qui s’est fendu du message suivant sur X au cours des derniers jours :

« Hey Naughty Dog, petite question. Votre maison mère veut apparemment supprimer les éditions physiques pour les jeux PlayStation à partir du 1er janvier 2028. Intergalactic The Heretic Prophet sortira-t-il avant cette date ? Je demande parce que je n’achète pas de jeux numériques. S’il sort après cette date, The Last of Us Part 2 restera malheureusement le dernier jeu Naughty Dog auquel je jouerai. J’espère sincèrement que ce ne sera pas le cas. » Forsaiz (@EatPlaySleepRe1) sur X

Loin d’être passé inaperçu auprès de la communauté, le message en question a alors suscité de nombreuses réactions de la part des joueurs, qui sont sans surprise très contrastées. Car si dans la centaine de réponses qu’il a reçues, beaucoup partagent la même vision des choses, un certain nombre n’hésitent pas à dénoncer un combat perdu d’avance. À l’instar notamment de l’une des réponses, qui s’amuse de voir que certains pensent réellement que Naughty Dog « va changer tous ses plans de développement pour qu’[ils] puissent l’acheter en version physique ».

Intergalactic The Heretic Prophet aura une version physique ? C’est la grande inconnue

Bien sûr, inutile de préciser qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, Naughty Dog n’a pas statué sur le cas d’Intergalactic The Heretic Prophet, et ne le fera probablement pas. En tout cas, pas tant que l’équipe ne sera pas prête à dévoiler la date de sortie du jeu, qui sera le seul facteur capable de déterminer s’il aura droit à une version physique ou non. Reste juste à savoir si le studio sera bel et bien en mesure de le sortir dans le courant de l’année 2027, conformément à ce que prétendent certains bruits de couloir depuis plusieurs mois.

Profitons-en pour rappeler que de leur côté, des jeux comment Marvel’s Wolverine comme God of War Laufey semblent en revanche être à l’abri. Le premier parce qu’il sortira dès le 15 septembre 2026, ce qui a permis à Insomniac Games de confirmer qu’une version physique est bel et bien prévue. Et le second parce que même si comme Intergalactic The Heretic Prophet, il ne dispose pas encore de fenêtre de sortie, tout porte à croire qu’il arrivera plus vite qu’on ne l’imagine. Potentiellement dès le début d’année 2027, selon certaines rumeurs.

Source : X