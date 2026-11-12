Le prochain jeu de Naughty Dog sortira-t-il en 2027 ? Pour l’heure, le mystère demeure complet. Tout ce que l’on sait, c’est que deux ans après avoir été annoncé aux Game Awards 2024, Intergalactic The Heretic Prophet refera enfin officiellement parler de lui après un long silence. Et à l’aube de ces nouvelles révélations très attendues, Neil Druckmann n’a pas hésité à évoquer les influences de Naughty Dog pour ce nouveau projet, qui bénéficiera pleinement de tout l’héritage laissé par les dernières licences de la compagnie.

Intergalactic aura aussi un peu de Jak and Daxter selon Naughty Dog

En effet, à l’occasion d’une récente interview accordée à Patton Oswalt durant le Comic Creators Block Party 2026, le créateur du jeu a sans surprise confirmé qu’Intergalactic The Heretic Prophet embarquera tout le savoir-faire acquis par le studio sur des licences comme Uncharted et The Last of Us. Ce ne seront toutefois pas les seuls projets dont on pourra retrouver une partie de l’ADN dans le cas présent, puisqu’une touche de Jak and Daxter pourra également se faire ressentir dans la façon dont sera dépeint l’univers du jeu.

« Nous travaillons sur The Last of Us et Uncharted depuis 2005, et ce sont des univers relativement ancrés dans la réalité. Ils se déroulent sur notre planète. Ce dont nous avions vraiment envie, c’était de nous lancer dans la science-fiction, ce que nous n’avons pas fait depuis Jak and Daxter », a expliqué Druckmann. « Avec Intergalactic The Heretic Prophet, nous voulions vraiment mettre à profit tout ce que nous avons appris grâce à cette franchise, c’est-à-dire tout ce qui touche à la science-fiction et à la fantasy ».

Ajoutez à cela le côté « action-aventure pulp » d’Uncharted et le côté « dramatique plus sérieux » de The Last of Us, et nous avons alors un tableau on ne peut plus alléchant de ce que nous réserve Intergalactic The Heretic Prophet. « C’est vraiment une combinaison de ces trois franchises. Nous avions vraiment envie d’approfondir nos systèmes de gameplay », assure le boss de Naughty Dog, en ajoutant qu’ils se sont principalement interrogés sur la façon dont ils pourraient pousser le gameplay tout en conservant la force de narration qui a fait leur succès ces dernières années.

Un projet aux multiples influences, dont des anime

Évidemment, outre son propre travail, le studio n’a également pas hésité à lorgner vers d’autres influences pour le projet. À l’instar, par exemple, de certains anime comme Akira et Evangelion, qui ont non seulement servi de références stylistiques et visuelles, mais aussi narratives et philosophiques. De quoi faire d’Intergalactic The Heretic Prophet un savoureux cocktail, donc, que l’on a hâte de pouvoir découvrir plus en profondeur dès l’année prochaine. En attendant, Naughty Dog continue de perfectionner son titre, qui se trouve désormais dans la dernière étape de sa production.

Source : Comic Creators Block Party 2026