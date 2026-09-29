Mais quand aura-t-on enfin l’occasion d’en découvrir davantage sur Intergalactic The Heretic Prophet ? Voilà la question que tout le monde se pose. En effet, alors que cela va bientôt faire deux ans maintenant que le prochain titre de Naughty Dog a été dévoilé en grande pompe aux Game Awards 2024, c’est toujours sans aucune nouvelle de ce dernier que nous nous trouvons actuellement. Mais le studio l’a désormais confirmé : une nouvelle présentation de « son jeu le plus ambitieux à ce jour » aura lieu en 2027.

Intergalactic The Heretic Prophet se montrera en 2027

C’est à l’occasion de son traditionnel The Last of Us Day, réalisé hier malgré le fait qu’il tombe normalement le 26 septembre chaque année, que Neil Druckmann a révélé la bonne nouvelle via le site officiel du studio. « L’équipe travaille d’arrache-pied sur ce qui s’annonce comme le jeu le plus ambitieux de Naughty Dog à ce jour », a notamment écrit le boss du studio californien, avant de demander encore un peu de patience aux joueurs. « Nous tenons à préciser les choses : nous allons rester silencieux jusqu’à la fin de l’année ».

« Il règne actuellement une atmosphère électrique dans le studio alors que toutes les pièces du puzzle se mettent en place, et nous sommes ravis de pouvoir enfin dévoiler Intergalactic dans toute sa splendeur. Mais… nous avons besoin de travailler encore un peu. […] En 2027, cela changera », assure toutefois Druckmann. Avant d’annoncer la bonne nouvelle : « Nous vous dévoilerons pleinement Intergalactic The Heretic Prophet et vous ferons découvrir en détail la folle aventure de science-fiction de Jordan ».

© Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog

Un jeu qui promet d’époustoufler les joueurs

Voilà qui devrait donc faire plaisir aux fans de Naughty Dog, qui attendent ce moment depuis de très nombreux mois maintenant. Si ce n’est même depuis plusieurs années, puisque c’est malheureusement sans aucun titre inédit de la part du studio que nous aurons traversé toute la génération PS5 à l’issue de la sortie de The Last of Us Part 2 en 2020. Bien sûr, l’annulation de The Last of Us Factions a un grand rôle à jouer là-dedans, puisque cela aurait normalement dû être le jeu qui devait venir avant Intergalactic The Heretic Prophet.

Mais à défaut d’avoir pu voir le jour comme prévu, les joueurs PS5 se retrouvent désormais à attendre avec impatience le lancement de cette nouvelle licence, qui semble doucement mais sûrement se rapprocher. En tout cas, 2027 nous en rapprochera, c’est une certitude. Et les fans de Naughty Dog ne sont d’ailleurs pas les seuls à être excités à cette idée. « Je suis impatient de voir Intergalactic. Vous allez être complètement époustouflés », a récemment déclaré Troy Baker lors d’une convention. « Vous n’êtes pas prêts ».

« C’est tellement bon. Nous venons juste de terminer les cinématiques, Tati Gabrielle est… Je ne sais pas comment Neil a trouvé deux incroyables actrices pour être – il a trouvé Ashley [Johnson] pour Ellie, et il a trouvé Tati pour Jordan. C’est genre, quoi ?! Comment tu fais ? Elle est sa successeuse spirituelle », assure alors l’acteur au sujet de l’héroïne d’Intergalactic The Heretic Prophet. « Ils repoussent les limites de ce dont le studio est capable et de tout ce que j’ai pu voir. Ça va être incroyable », conclut-il. En sachant que, cela a évidemment été confirmé, l'acteur de Joel aura un rôle à jouer dedans.

Une nouvelle image dévoilée par Naughty Dog

Des propos on ne peut plus élogieux, donc, qui ne font qu’accentuer notre envie d’être en 2027 pour pouvoir en découvrir plus sur le jeu. En attendant, Naughty Dog ne nous a pas totalement laissés sans rien non plus, puisqu’une nouvelle image a également été dévoilée pour l’occasion. Elle nous montre Jordan face à un décor qui a de quoi époustoufler, et qui promet déjà une aventure radicalement différente des précédentes licences du studio. À Druckmann, ensuite, de conclure en promettant que toute l’équipe « travaille dur pour offrir quelque chose à la hauteur de [notre] patience ».

© Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Source : Naughty Dog