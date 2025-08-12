Intergalactic The Heretic Prophet est entre de très bonnes mains. Une excellente vient de tomber et c'est extrêmement prometteur pour la suite. On est en droit de s'attendre à un jeu vraiment impressionnant.

Naughty Dog est en plein travail sur son prochain gros bébé qu’est Intergalactic The Heretic Prophet. Pour l’heure, même si un The Last of Us 3 vend toujours du rêve et que l’on sait que d’autres projets sont en cours, c’est bien le jeu de science-fiction qui est sous les projecteurs. Récemment, on apprenait d’ailleurs qu’il y avait pas mal de mouvement chez le studio ce qui laisse penser qu'une surprise se prépare en interne. Peut-être une démonstration de gameplay sous peu ? Possible. En attendant, une autre excellente nouvelle vient d’être découverte, et ça vend vraiment du rêve.

Naughty Dog recrute un vrai talent pour Intergalactic

GTA 5, Red Dead Redemption ou encore Assassin’s Creed Unity sont souvent mis en valeur sur les réseaux sociaux pour leurs animations réalistes et leur gestion de la physique impressionnante. Personne ne viendra dire le contraire, tant encore beaucoup s’amusent à comparer ces jeux à des productions récentes, parfois même à l’excès. Quel rapport entre ces jeux et Intergalactic vous demandez-vous ? He bien un homme, qui a été recruté discrètement par Naugthy Dog. Captée par des petits malins sur les réseaux sociaux, une mise à jour de profil Linkedin a vendu la mèche. Michael Ewert, spécialiste de la physique, fait en effet partie des Dogs depuis plusieurs mois désormais, mais ne l'avait jamais révélé visiblement.

L’homme est l'une des têtes à avoir mis sur pied le moteur physique Havok 2, utilisé par un très grand nombre de jeux . Il est par la suite passé chez Rockstar et a donc travaillé sur la physique de GTA 5 et Red Dead Redemption avant de rejoindre Ubisoft pour faire la même chose sur Assassin’s Creed Unity ou encore The Mighty Quest for Epic Loot. Depuis février, l’homme est maintenant rendu chez Naugthy Dog chez qui il travaille sur Intergalactic. Déjà que le studio brillait en termes d’animation et de physique, avec un souci du détail impressionnant, notamment dans The Last of Us 2, mais visiblement, Intergalactic pourrait bien aller encore plus loin avec un tel talent dans ces rangs.



Aperçu de l'expérience de Michael Ewert

Une très belle promesse qui nous tarde de (re)découvrir

On ne pourra en juger que lorsque le jeu se montrera réellement. Pour l’heure, aussi bluffant soit le premier trailer que l’on a pu voir, il n'offre aucune séquence de gameplay. Naugthy Dog fait partie des studios attendus au tournant tant il a la réputation de fignoler ses jeux jusque dans les moindres détails, même ceux auxquels on ne prête pas attention au premier regard. Inutile de dire à quel point Intergalactic est attendu, et ce malgré les polémiques qui auront tenté de le déstabiliser. Le jeu est prévu sur PS5 dans un avenir proche, mais n’a pas encore de date de sortie précise.

