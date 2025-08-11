Après avoir passé près de trois générations complètes avec Uncharted et The Last of Us, Naughty Dog se prépare désormais à apporter un peu de neuf à son catalogue avec Intergalactic: The Heretic Prophet. Dévoilé aux Game Awards 2024, ce nouveau titre, qui signera la première licence originale du studio depuis 2013, est alors forcément au cœur de toutes les attentions, les joueurs étant impatients de découvrir ce qu’il peut bien nous réserver. Et justement, il apparaît que les choses continuent de s’activer en coulisses.

Un recrutement important pour Intergalactic: The Heretic Prophet

Il y a tout juste deux jours, Naughty Dog a en effet publié une nouvelle offre d’emploi sur ses réseaux, dont l’objectif est de recruter un artiste de capture de gameplay. Et si cela n’a évidemment rien de surprenant en soi, l’offre d’emploi semble tout de même indiquer que la communication autour d’Intergalactic pourrait s’accélérer au cours des prochains mois. En cause notamment, le fait que l’une des prérogatives du poste consiste à préparer des éléments visuels destinés au marketing de la compagnie.

« L’artiste de capture sera chargé de créer des vidéos et des images fixes fraîches, uniques et passionnantes qui seront utilisées dans les campagnes destinées au grand public » peut-on en effet lire sur le site de Naughty Dog. « En outre, le titulaire de ce poste supervisera occasionnellement la création de supports marketing originaux axés sur le gameplay, de l’idéation à la publication, en passant par la capture et l’édition ». Et même s’il ne sera naturellement pas seulement question d’Intergalactic, cela reste malgré tout plutôt prometteur pour la suite.

Après tout, en dehors de quelques maigres informations glanées ici et là, le gameplay du prochain jeu de Naughty Dog reste pour l’heure encore bien mystérieux. Car si Intergalactic a d’ores et déjà eu droit à un premier trailer, celui-ci prenait essentiellement la forme d’une cinématique destinée à nous présenter l’univers du titre. Il n’est ainsi pas déconnant d’imaginer que la prochaine étape pour le studio serait de nous en dévoiler davantage sur le gameplay du jeu, au travers notamment de plusieurs éléments marketing.

Un nouveau trailer à venir bientôt ?

Mais si Intergalactic doit effectivement se montrer, reste à savoir quand. Cela se fera-t-il lors de l’Opening Night Live de la Gamescom le 19 août prochain ? Lors d’un potentiel PlayStation Showcase organisé aux alentours de la rentrée ? Ou lors des Game Awards en fin d’année ? À moins que Naughty Dog ne décide faire sa communication de son côté afin de s’assurer que le jeu bénéficie de la mise en lumière qu’il mérite. L’avenir nous le dira. En tout cas, une chose est sûre : les joueurs seront clairement au rendez-vous.

Source : Naughty Dog