Le silence de Naughty Dog commence à peser. Mais une nouvelle rumeur relance l’intérêt autour de Intergalactic: The Heretic Prophet, leur mystérieux jeu d’aventure spatiale. Si l’on en croit les dernières fuites, le titre pourrait bien combiner narration soignée, liberté d’exploration et gameplay musclé. Et surtout, on aurait une fenêtre de sortie. Tout ceci reste à prendre avec des pincettes, car les sources provenant de 4Chan sont souvent trompeuses, mais ça fait rêver.

Une structure proche de The Last of Us 2 pour Intergalactic: The Heretic Prophet ?

D’après les informations qui circulent en ligne via un leaker sur 4Chan, Intergalactic proposerait visiblement des zones ouvertes, à la manière de The Last of Us Part 2. Le joueur incarnerait Jordan A. Mun, un personnage qui évolue dans un univers de science-fiction sombre, porté par une narration environnementale. Ici, l’histoire ne se raconterait pas uniquement par des cinématiques, mais aussi par des objets à collecter, des journaux à lire et des décors à observer. Une approche qui colle parfaitement au style Naughty Dog, connu pour ses univers riches en détails.

Côté gameplay, la rumeur évoque une expérience assez variée pour Intergalactic . Les combats seraient fluides et intenses, avec un système de combos inspiré de God of War (2018). Mais, bonne surprise : il serait aussi possible d’éviter l’affrontement. En effet, certaines situations pourraient être résolues par la discrétion ou par des options de dialogue, via une roue de choix. Ces séquences de discussion resteraient cependant rares. Ce qui suggère un jeu qui mise avant tout sur l’ambiance, l’immersion, et les décisions marquantes.

Une direction artistique ambitieuse

Même si peu d’éléments techniques ont filtré, un point a retenu l’attention pour Intergalactic : le moteur de lumière. Il serait capable de modifier l’atmosphère visuelle en fonction de la phase de la planète visitée. Une promesse séduisante pour Intergalactic, qui laisse imaginer des environnements vivants, changeants, et peut-être même imprévisibles.

La rumeur évoque aussi une sortie pour fin 2026 pour Intergalactic. Un timing qui contredit les informations de Jason Schreier, selon lesquelles le jeu ne serait pas prêt avant 2027. Pour l’instant, difficile de savoir qui a raison. Comme toujours avec ce genre de fuite, mieux vaut garder un certain recul. Comme expliqué, 4Chan peut être très trompeur. Wait and see.

