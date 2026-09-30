Dans l’attente d’en voir plus sur Intergalactic The Heretic Prophet, Troy Baker (The Last of Us) ne manque pas d’éloges sur le jeu, et notamment sur l’héroïne jouée par Tati Gabrielle.

Naughty Dog vient tout juste de le confirmer à l’occasion du The Last of Us Day 2026 : Intergalactic The Heretic Prophet nous donnera de ses nouvelles en 2027. En effet, alors que « toutes les pièces du puzzle se mettent en place » entre les murs du studio en ce moment même, les créateurs du jeu indiquent avoir besoin « de travailler encore un peu » sur le projet avant de nous en montrer davantage sur ce qu’il nous réserve. En attendant, on peut toutefois compter sur ce bon vieux Troy Baker pour nous teaser bien comme il faut.

L’héroïne d’Intergalactic, future grande successeuse d’Ellie ?

Car Naughty Dog n’est peut-être pas encore prêt à dévoiler plus en détail « la folle aventure de science-fiction de Jordan » dans l’immédiat, mais l’interprète de Joel dans The Last of Us, lui, n’a pas hésité à le faire sur la scène du Comiccon d’Ottawa. « Je suis impatient de voir Intergalactic. Vous allez être complètement époustouflés », a alors déclaré l’acteur, dont la participation au projet a d’ores et déjà été confirmée. « Vous n’êtes pas prêts. C’est tellement bon. Nous venons juste de terminer les cinématiques », a-t-il d’ailleurs révélé.

Et une chose est sûre, Baker ne manque pas d’éloge pour Tati Gabrielle, qui interprètera le personnage de Jordan dans Intergalactic The Heretic Prophet. « Tati Gabrielle est… Je ne sais pas comment Neil [Druckmann] a trouvé deux incroyables actrices pour être – il a trouvé Ashley [Johnson] pour Ellie, et il a trouvé Tati pour Jordan. C’est genre, quoi ?! Comment tu fais ? Elle est sa successeuse spirituelle ». Oui, rien que cela. Pour le héros de The Last of Us Part 1, l’héroïne d’Intergalactic n’est autre que la future successeuse d’Ellie dans le palmarès de Naughty Dog.

Le jeu le plus ambitieux de l’histoire du studio

Voilà qui s’annonce déjà très excitant, donc, même si Baker n’a évidemment pas pu en dire davantage pour l’occasion. Il en a toutefois profité pour assurer que ce nouveau projet devrait repousser toutes « les limites de ce dont le studio est capable », et même de ce qu’il a pu voir à titre personnel. « Ça va être incroyable », promet-il, en ajoutant au passage qu’Intergalactic The Heretic Prophet devrait réellement parler aux fans de Naughty Dog. « J’y ressens l’esprit d’Uncharted, j’y ressens l’esprit de The Last of Us, j’y ressens quelque chose de nouveau ».

Il ne reste maintenant plus qu’à attendre 2027 pour en apprendre plus de la part de Naughty Dog directement, qui n’a pas manqué d’affirmer de son côté qu’il s’agira incontestablement de « son jeu le plus ambitieux à ce jour ». Mais parviendra-t-il pour autant à ériger le personnage de Jordan au rang de mascotte du studio, au même titre que Crash Bandicoot, Jak & Daxter, Nathan Drake ou encore Joel, Ellie et Abby avant elle ? Seul l’avenir nous le dira. En attendant, toute l’équipe « travaille d’arrache-pied pour [nous] offrir un résultat à la hauteur de [notre] patience ».

Source : Troy Baker