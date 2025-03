Naughty Dog prépare une de ses plus grosses cartouches pour les années à venir. Alors qu'Uncharted et The Last of Us commencent doucement à se retirer du médium vidéoludique en faveur du cinéma et de la télévision, une nouvelle licence promet de vous mettre des étoiles dans les yeux prochainement. Ça s'appelle Intergalactic The Heretic Prophet et son créateur, Neil Druckmann, prévoit visiblement quelque chose d'énorme.

Intergalactic s'annonce énorme, mais patience

En ce moment, Neil Druckmann est hyper sollicité. L'homme a récemment été récompensé pour l'ensemble de sa carrière et, depuis, il enchaîne les cérémonies et les conférences. Évidemment, la promotion de la saison 2 de The Last of Us, la série de HBO, occupe une bonne part de son calendrier à l'approche de la diffusion. Mais, il n'oublie pas pour autant le prochain jeu sur lequel il travaille. Invité pour l'émission Creator to Creator, il donne de nouveaux détails sur Intergalactic The Heretic Prophet.

Pas de repos pour les braves, dit-on. Directement après la sortie de The Last of Us 2, Neil Druckmann s'est lancé dans un nouveau projet. Il s'agit cette fois d'un jeu de science-fiction se déroulant sur une planète abandonnée où il faudra percer les secrets d'un mystérieux culte pour espérer s'échapper. Avec Intergalactic, Naughty Dog promet vraiment de vous déstabiliser par rapport à ce à quoi il vous a habitué depuis des années.

Cependant, Neil Druckmann confie qu'« il y a encore du travail » sur Intergalactic. Le fait est que le projet est « complexe », pour reprendre son expression. Ça demande beaucoup de réflexion de la part des équipes de Naughty Dog. Le patron du studio avoue qu'il « ne sai[t] pas encore à quoi ça ressemblera exactement à la fin ». Il a bien « une théorie », mais Intergalactic est un vaste chantier qui risque de prendre du temps avant de voir concrètement le jour. Tout est encore en train d'évoluer au fur et à mesure. Alors, il pourrait bien y avoir encore plus de surprises au bout du compte.

Après quatre ans de travail, Intergalactic ne semble pas encore prêt à voir le jour. Pourtant, nous avons déjà eu droit à un trailer lors des Game Awards 2024. D'une certaine façon, cela démontre la confiance que Naughty Dog et PlayStation ont en ce projet. Pour le moment, difficile encore de se projeter sur sa sortie. Une hypothèse envisage 2027 comme ligne de mire en se basant sur un élément de la bande-annonce. Cependant, ce n'est là qu'une spéculation. Tout ce qui nous a été indiqué, c'est que le titre est en développement pour la PS5.