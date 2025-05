Habitué à recevoir des torrents de haine depuis The Last of Us Part II, Naughty Dog prépare désormais l’actrice principale de son prochain jeu, Intergalactic: The Heretic Prophet, à y faire face.

C’était l’une des grosses surprises des Game Awards 2024. Afin de clôturer en beauté une cérémonie déjà riche en annonces, Naughty Dog dévoilait Intergalactic: The Heretic Prophet, son futur jeu à la date de sortie encore inconnue. Et si du côté d’une grande partie des joueurs, les réactions se sont tout de suite avérées très positives, le studio n’a tout de même pas échappé à une vague de critiques sur les réseaux. En cause notamment : l’héroïne incarnée par Tati Gabrielle, qui a de fait été préparée par Neil Druckmann à ce qui pouvait l’attendre.

L’actrice d’Intergalactic: The Heretic Prophet anticipe les torrents de haine

C’est en effet ce qu’a récemment révélé l’actrice - également au casting de la saison 2 de The Last of Us - au micro d’Entertainment Weekly. « Neil m’a préparée. Je connais l’expérience de Troy [Baker], je connais l’expérience d’Ashley [Johnson]… Je connais l’expérience de Laura Bailey » assure l'actrice d'Intergalactic The Heretic Prophet. Elle fait alors bien évidemment référence aux acteurs de la version vidéoludique de The Last of Us, qui ont tous été victimes d’une vague de haine en raison des choix scénaristiques opérés par Naughty Dog dans The Last of Us Part II.

« Il y a eu beaucoup de haine parce que je suis une femme, une femme de couleur, que j’ai le crâne rasé », ajoute notamment Gabrielle, après avoir précisé qu’elle n’en a pas eu vent tout de suite en raison de sa présence peu assidue sur les réseaux sociaux. « Mais une fois que je l’ai vu, Neil m’a dit : ‘Ignore ça. Peu importe ce qui se passe, toi et moi, on va créer quelque chose de beau. On va créer une chose dont nous serons fiers’ ». Des mots extrêmement rassurants de la part du directeur d'Intergalactic The Heretic Prophet donc, lui aussi désormais tristement habitué à toute cette haine.

Heureusement, depuis la sortie de The Last of Us Part II, le créateur semble avoir appris à prendre du recul. « Avec The Last of Us Part II, nous avons pris certaines décisions créatives qui nous ont valu beaucoup de haine. Beaucoup de gens l’aiment, mais beaucoup de gens détestent ce jeu » avait-il déclaré dans le format Creator to Creator de Sony récemment en parlant d'Intergalactic: The Heretic Prophet. Et à la question « Qui s’en soucie ? » du réalisateur Alex Garland, il s’était alors amusé : « Exactement. Mais c’est la blague. Du genre : vous savez quoi ? Faisons quelque chose qui n’intéressera pas autant les gens. Créons un jeu sur la foi et la religion ».

Une nouvelle licence signée Naughty Dog

Car c’est en effet ce dont il sera question dans Intergalactic: The Heretic Prophet. Dans ce nouveau jeu d’action-aventure signé Naughty Dog, nous découvrirons l’histoire de Jordan A. Mun, une chasseuse de prime incarnée par Tati Gabrielle, dans un univers futuriste alternatif où les progrès technologiques ont fait des voyages spatiaux une réalité dès 1986. Et si peu de détails ont encore été révélés sur le contexte du jeu ou encore son gameplay, on sait néanmoins qu’il sera question de survivre sur une planète hostile peuplée de robots.

Source : Entertainment Weekly