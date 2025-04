Après des mois de silence, Naughty Dog donne enfin un petit aperçu de l’avancée de Intergalactic: The Heretic Prophet, son nouveau projet ambitieux en science-fiction. Même si les informations restent minces, les dernières déclarations de Neil Druckmann suffisent à relancer la curiosité autour de ce titre très attendu. Voici ce qu’il faut retenir.

Intergalactic est en bonne voie, mais encore discret

C’est lors de la première de la saison 2 de The Last of Us que Neil Druckmann a donné quelques nouvelles. Interrogé sur Intergalactic: The Heretic Prophet, il a confirmé que le jeu est désormais jouable en interne, et que les retours sont très positifs.

"On y joue déjà au studio, et c’est incroyable. On a montré qu’un tout petit morceau. Le jeu va beaucoup plus loin", a-t-il confié, tout sourire.

Une déclaration modeste, mais qui laisse entendre que le projet est suffisamment avancé pour faire l’objet de tests concrets, ce qui n’est pas rien. Malgré cet optimisme, il ne faut pas s’attendre à une sortie imminente. Selon certaines sources proches du développement, notamment le journaliste Jason Schreier, le jeu Intergalactic ne serait pas attendu avant 2027. Une date lointaine qui s'explique par l’ampleur du projet et la volonté de Naughty Dog de repousser ses propres limites créatives et techniques. Tout indique également que le jeu pourrait viser la prochaine génération de consoles, voire proposer une version cross-gen PS5/PS6.

Une première présentation intrigante

Dévoilé pour la première fois lors des Game Awards 2024, Intergalactic: The Heretic Prophet avait fait forte impression, notamment grâce à sa direction artistique et à son ambiance musicale. On y découvrait Jordan A. Mun, la protagoniste, interprétée par l’actrice Tati Gabrielle. La bande-son est confiée à Trent Reznor et Atticus Ross, un duo oscarisé connu pour ses compositions atmosphériques et intenses. Une signature sonore qui promet une immersion marquante.

Malgré l’accueil globalement positif, le premier trailer d'Intergalactic n’a pas échappé aux critiques. Certains joueurs ont notamment pointé du doigt la présence de produits de marque, comme des éléments Adidas ou Porsche visibles dans l’univers du jeu. Une partie du public y a vu une tentative de placement de produit un peu trop visible. L’actrice principale a réagi avec humour, publiant une story Instagram où elle détourne une image de son personnage avec Ciri (The Witcher), accompagnée de la phrase :

"You mad, bro ?"

Un clin d’œil qui montre bien que l’équipe garde une certaine légèreté face à la pression des fans.