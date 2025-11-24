Chaque nouveau jour qui passe nous rapproche un peu plus des Game Awards 2025, qui se tiendront le 11 décembre prochain. Et si des millions de joueurs sont aujourd’hui impatients à l’idée de découvrir quels seront les jeux récompensés au cours de la soirée, ce sont aussi et surtout les annonces que l’on pourrait y voir qui font l’objet de toutes les spéculations. Par exemple, ce week-end, la potentielle présence d’Intergalactic The Heretic Prophet, le prochain jeu de Naughty Dog, a beaucoup fait parler. Malheureusement, la finalité risque de faire des déçus.

Intergalactic The Heretic Prophete en 2026 ? Il ne faut pas compter dessus

Tout est parti des propos tenus par Colin Moriarty, podcasteur reconnu, dans un podcast publié sur la chaîne YouTube de Dan Allen Gaming il y a quelques jours. Abordant de nombreux sujets, ce dernier est notamment revenu sur le cas Intergalactic, que nous avons pu découvrir pour la toute première fois aux Game Awards 2024. Il explique alors que d’après ses informations, Naughty Dog aurait aujourd’hui « en quelque sorte bouclé » le titre, en tout cas d’un point de vue contenu, et qu’il ne serait ainsi « pas surpris qu’il sorte à la même période l’année prochaine ».

Ce faisant, il estime par conséquent qu’il n’est pas impossible qu’Intergalactic soit de nouveau de la partie aux Game Awards cette année, ce qui est évidemment loin d’être tombé dans l’oreille d’un sourd. Le temps de le dire, toutes ces informations se sont répandues sur la toile comme une traînée de poudre, avant d’être démenties par deux journalistes qu’on ne présente plus : Jason Schreier et Jeff Grubb. « Je peux vous assurer qu’Intergalactic ne sortira pas en 2026 », a notamment affirmé Schreier sur Reddit, en réponse à plusieurs internautes.

Il en profite d’ailleurs pour confirmer que toutes les informations partagées par Moriarty sont fausses, ce qui signifie probablement que le développement n’est pas aussi avancé que ce que ce dernier ne semble vouloir nous le faire croire. De même, Grubb a alors pris la parole de son côté pour affirmer qu’Intergalactic « ne sera pas montré aux Game Awards », douchant davantage encore les espoirs des fans de Naughty Dog d’en voir davantage sur ce futur projet. Mais au vu des dernières déclarations de Neil Druckmann, cela n’a rien de trop surprenant.

Le jeu n’est pas encore prêt à être remontré

Il y a encore quelques semaines, le directeur de Naughty Dog et réalisateur d’Intergalactic confiait en effet dans les colonnes de Variety qu’ils n’étaient pas encore prêts à en montrer davantage pour le moment, et qu’il ne savait pas encore précisément quand est-ce qu’ils seraient en mesure de le faire. Dans l’immédiat, tout porte donc à croire qu’il va encore falloir prendre son mal en patience. Heureusement, entre SAROS et Marvel’s Wolverine notamment, PlayStation aura bien d’autres cartouches sous la main en attendant que Naughty Dog soit prêt.

Sources : Dan Allen Gaming, Jason Schreier, Jeff Grubb