Naughty Dog surprend. Avec son nouveau jeu Intergalactic The Heretic Prophet, le studio derrière The Last of Us et Uncharted s’éloigne de ses habitudes. Fini les récits linéaires ultra-scriptés. Place à une aventure plus ouverte, plus libre, où le joueur devient maître de son parcours. Une approche qui rappelle, sans copier, des jeux comme Elden Ring. On pouvait l'apprendre il y a quelques jours sur Gameblog, le jeu serait très différent des productions que l'on connait du développeur.

Un jeu de science-fiction centré sur la liberté du joueur pour Intergalactic,

Le jeu Intergalactic, a été dévoilé lors des derniers Game Awards. Dès les premières images, le ton est donné : univers de science-fiction, atmosphère étrange, et une forte présence de thématiques religieuses. Mais ce qui intrigue surtout, c’est la liberté laissée au joueur.

Contrairement aux anciens jeux du studio, Intergalactic ne semble pas suivre un chemin tout tracé. L’exploration sera au cœur de l’expérience. Le joueur pourra avancer à son rythme, découvrir l’univers selon ses propres choix. Une philosophie de jeu bien différente, qui évoque des titres comme Breath of the Wild ou Elden Ring.

D’ailleurs, cette comparaison n’est pas un simple fantasme de fans. Ben Hanson, du podcast MinnMax, a récemment confirmé que Intergalactic était bien le jeu dont il parlait en octobre dernier, lorsqu’il évoquait une production Naughty Dog inspirée d’Elden Ring. À l’époque, il avait préféré rester vague pour ne pas créer de fausses attentes. Aujourd’hui, il peut l’affirmer : oui, la structure du jeu rappelle celle du chef-d'œuvre de FromSoftware.

Cela ne veut pas dire que les deux jeux sont identiques. Mais Intergalactic partage cette volonté de casser les barrières traditionnelles du game design. On explore, on découvre, on expérimente. Le joueur n’est plus uniquement spectateur d’un récit, il devient acteur de son aventure.

Un univers mystérieux, entre religion et science-fiction

Autre élément marquant : l’univers du jeu. Si Intergalactic se déroule sur une seule planète, celle-ci semble riche, dense, pleine de secrets. L’ambiance est étrange, presque mystique. Le titre lui-même — The Heretic Prophet — laisse penser à une intrigue où la religion joue un rôle central.

On imagine déjà un héros ou une héroïne en rupture avec un système de croyance établi. Peut-être un personnage rejeté par les siens, ou porteur d’un message dérangeant. Un thème rarement abordé par Naughty Dog, et qui pourrait offrir une narration plus profonde, plus symbolique.

Ce nouveau projet ne renie pas totalement l’ADN du studio. On retrouve toujours ce soin apporté aux décors, à la mise en scène, aux émotions. Mais Intergalactic montre que Naughty Dog veut évoluer. Le studio semble vouloir sortir de sa zone de confort, explorer de nouvelles façons de raconter une histoire. Ce n’est pas une révolution, mais une transition. Une manière d’allier la liberté du joueur à une narration forte, sans tout contrôler à chaque instant.

Source : MinnMax