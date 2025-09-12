À défaut d’en montrer davantage sur Intergalactic: The Heretic Prophet pour le moment, Neil Druckmann nous met l’eau à la bouche en évoquant ce qui s’annonce comme le projet « le plus ambitieux » du studio à ce jour.

On peut le dire, Neil Druckmann est un homme très occupé. Après avoir dirigé le développement d’Uncharted 4 et The Last of Us Part 2, celui qui est aujourd’hui devenu le boss de Naughty Dog s’est également lancé dans l’adaptation télévisée de The Last of Us, en plus d’assurer en parallèle la création de son prochain jeu : Intergalactic: The Heretic Prophet. Un projet qui reste pour l’heure encore bien mystérieux, mais qui se dévoile aujourd’hui un peu plus grâce aux dernières déclarations du créateur à son sujet.

Intergalactic est le jeu « le plus ambitieux » de Naughty Dog

En effet, après plusieurs semaines de silence médiatique, nos confrères de chez Variety ont eu l’opportunité de s’entretenir avec Druckmann dans le cadre de la cérémonie des Emmys, qui se tiendra le 15 septembre prochain. Et s’il fut naturellement beaucoup question de la série The Last of Us, le média en a tout de même profité pour l’interroger sur Intergalactic, qui s’annonce définitivement très excitant. « C’est le jeu le plus ambitieux que nous ayons jamais créé » assure en effet le boss de Naughty Dog.

« C’est le jeu le plus vaste que nous ayons jamais créé, et peut-être le plus coûteux, une fois qu’on l’aura terminé ». Il se dit d’ailleurs très impatient de pouvoir en montrer davantage à son sujet, la bande-annonce révélée aux Game Awards 2024 ne donnant « qu’un aperçu très superficiel de ce qu’est réellement ce jeu ». Car comme le rappelle encore une fois Druckmann : Intergalactic s’annonce ni plus ni moins que comme la maturation de la formule Naughty Dog, avec le gameplay le plus profond qu'ils ont jamais conçu.

« Vous pouvez voir nos précédents titres et constater l’évolution depuis Uncharted, où nous avons vraiment fait nos armes dans le domaine des jeux d’action réalistes, des jeux de tir à la troisième personne, combinés à une narration émouvante. Avec The Last of Us, nous avons ajouté quelques éléments RPG et commencé à jouer avec de larges configurations linéaires. Continuez sur cette lancée, ajoutez-y de la science-fiction, et vous commencerez à comprendre ce que nous faisons [avec Intergalactic]. Mais nous sommes encore plus ambitieux que cela. […] Je pense que vous serez tous agréablement surpris ». Neil Druckmann à propos du gameplay d'Intergalactic: The Heretic Prophet

Un casting cinq étoiles

D’autant plus qu’en parallèle, le jeu pourra également compter sur un casting d’exception pour incarner ses personnages. À commencer par Tati Gabrielle qui, après avoir incarné Jo Braddock dans le film Uncharted, puis Nora dans la série The Last of Us, incarnera ici la protagoniste d’Intergactic : Jordan A. Mun. « Je pense qu’elle va devenir un personnage emblématique, complexe et intéressant, dans la pure tradition de Naughty Dog » assure d’ailleurs Druckmann, en révélant que l’actrice s’est beaucoup impliquée dans la création de son personnage.

© Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Et elle ne sera pas seule. Troy Baker, que les fans connaissent pour avoir incarné Joel dans The Last of Us et Sam Drake dans Uncharted 4, jouera lui aussi un certain rôle dans le jeu. De même que Tony Dalton, que l’on a récemment pu voir à l’œuvre dans la peau du père de Joel dans la série The Last of Us, et pour lequel le boss de Naughty Dog a eu un vrai coup de cœur. « Et il y en a peut-être quelques autres » ajoute-t-il enfin, comme pour mieux nous préparer à avoir quelques surprises lors de la sortie du jeu.

Le début d’une nouvelle grande franchise ?

D’ailleurs, preuve de la confiance aveugle que peuvent mettre les autres dans le travail du studio, il s’avère que Naughty Dog a d’ores et déjà été approché par plusieurs compagnies en vue d’adapter Intergalactic au cinéma. « Je veux m’assurer que nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs » assure toutefois Druckmann. « Il faut d’abord que ce soit un excellent jeu vidéo, et ensuite, si c’est le cas et que nous trouvons le bon partenaire, ces opportunités seraient géniales. Mais ce n’est pas pour cela que nous faisons ce que nous faisons ».

Bien sûr, cela n’empêche pas le studio de commencer à y penser dès à présent. « Il y a beaucoup d’idées sur ce que nous pourrions faire avec Intergalactic » précise en effet le créateur. « Il y a des discussions intéressantes en cours au sujet des potentiels projets qui pourraient voir le jour à l’avenir, mais notre priorité actuelle est de faire d’Intergalactic le prochain gros et fantastique jeu de Naughty Dog ». Et si le succès est au rendez-vous, « vous reverrez [la licence] de nouveau » confirme sans surprise Druckmann.

« Je ne peux pas dire s’il s’agira de notre prochain jeu juste après cela », ajoute-t-il cependant. « Sans vouloir être évasif sur cette question particulière, nous voulons voir comment nous nous sentons une fois que nous en aurons terminé avec le jeu, et étudier les options qui s’offrent à nous, car nous avons d’autres idées que nous aimerions aussi explorer ». Vous avez dit The Last of Us 3 ? Parce qu'une chose est sûre : les fans en rêvent ! Mais avant cela, Naughty Dog nous donne donc rendez-vous pour Intergalactic: The Heretic Prophet, qui sortira à une date encore indéterminée.

Source : Variety