Très attendu, Intergalactic: The Heretic Prophet refait parler de lui. Une récente fuite évoque enfin une fenêtre de sortie pour le prochain jeu de Naughty Dog. Mais dans le même temps, une information bien moins rassurante a émergé...

Petit à petit, Intergalactic: The Heretic Prophet sort de l’ombre. Le prochain jeu de Naughty Dog, encore très mystérieux, vient de faire parler de lui à travers une fuite plutôt crédible. Une information importante, puisqu’elle concerne enfin sa période de sortie. Mais dans le même temps, une autre nouvelle, beaucoup moins rassurante, refait surface et ravive un débat que le studio espérait sans doute refermer.

Une fenêtre de sortie pour Intergalactic

D’après un rapport publié par Jason Schreier pour Bloomberg, Intergalactic viserait désormais une sortie à la mi-2027. Une fenêtre encore lointaine, certes, mais qui permet de mieux situer l’état d’avancement du jeu. En coulisses, Naughty Dog travaillerait actuellement sur une démo destinée à Sony. Un passage clé dans le développement, souvent synonyme d’évaluations internes et de décisions stratégiques. Toutefois, cette étape aurait été compliquée par plusieurs retards accumulés ces derniers mois. Conséquence directe, le studio chercherait aujourd’hui à rattraper le temps perdu. Et c’est précisément là que la situation devient plus délicate.

Toujours selon Bloomberg, Naughty Dog aurait mis en place une période d’heures supplémentaires obligatoires pour les équipes travaillant sur Intergalactic. Depuis octobre, les développeurs concernés auraient été invités à effectuer au moins huit heures de travail en plus chaque semaine. Ces heures seraient suivies de manière formelle, via un tableau partagé en interne. Officiellement, les employés ne devraient pas dépasser soixante heures hebdomadaires. Une limite qui reste élevée, même dans une industrie habituée à ce genre de pratiques. À cela s’ajoute un retour au bureau imposé cinq jours par semaine, contre trois auparavant. Une décision qui aurait pris de court certains employés, notamment ceux devant gérer des contraintes familiales ou personnelles.

© Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog.

Un moment charnière

Cette révélation fait d’autant plus réagir qu’elle entre en contradiction avec les promesses formulées après The Last of Us Part 2. À l’époque, le studio avait reconnu les dérives liées au crunch et assuré vouloir changer durablement sa manière de produire ses jeux. Voir réapparaître aujourd’hui du temps supplémentaire obligatoire, même présenté comme temporaire, donne donc une impression de déjà-vu pour Intergalactic. Sur les réseaux sociaux, les avis sont d’ailleurs très partagés.

Certains dénoncent une hypocrisie difficile à ignorer. D’autres estiment au contraire que ce genre d’effort reste inévitable sur des projets aussi ambitieux. Le débat, lui, est relancé. Pour l’instant, Intergalactic: The Heretic Prophet n’a montré ni images de gameplay ni détails concrets sur son univers. Pourtant, le jeu se retrouve déjà au centre d’une discussion qui dépasse largement son contenu.

Source : Bloomberg