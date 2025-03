Alors que beaucoup attendaient un The Last of Us 3 qui serait potentiellement déjà dans les cartons de Naughty Dog, le talentueux studio nous avais proposé en guise de « One More Thing » aux Game Awards 2024 une toute nouvelle licence avec Intergalactic: The Heretic Prophet. Il s'agira cette fois d'un titre science-fiction grand spectacle qui fera la part belle à la liberté du joueur, sans oublier une narration léchée comme Naughty Dog sait le faire. Seulement, un tel jeu aux proportions proprement planétaires ne se fera pas en un jour, et une mauvaise nouvelle évoquée par son directeur Neil Druckmann se confirme.

Intergalactic n'est pas encore entré en vitesse lumière

Dans le cadre de l'émission Creator to Creator pour parler de la très attendue saison 2 de la série The Last of Us, l'influent et très occupé Neil Druckmann y évoquait également son prochain chantier à l'échelle planétaire, Intergalactic. Lui et Naughty Dog entretiennent visiblement de grandes ambitions pour cette toute nouvelle aventure science-fiction de chasseur de prime avec une intrigante vibe synth wave et une curieuse sous-couche de religion. Son directeur indiquait dans cette émission qu'il « ne connaît pas encore à quoi ressemblera exactement la fin », et que sa sortie pourrait encore être lointaine (très lointaine).

Sur les forums de ResetEra, le généralement très bien informé Jason Schreier (Bloomberg) venait malheureusement confirmer l'assomption qu'Intergalactic ne sortira en effet pas l'année prochaine. D'après ses sources, son apparition aux Game Awards 2024 était un « teaser très précoce », pour ensuite déclarer tout de go que « il ne sortira pas en 2026 ». Une grande patience sera donc de mise pour découvrir la prochaine production des créateurs de Crash Bandicoot, Jak & Daxter, Uncharted et The Last of Us.

Aux dernières nouvelles, Naughty Dog est au travail sur Intergalactic depuis quatre ans, soit peu de temps après la sortie de The Last of Us Part 2 originellement sur PS4. Gageons toutefois que le développement de Factions, son spin-off multijoueur, et son annulation, ont probablement mis quelques bâtons dans les roues du studio. Quoi qu'il en soit, il faudra au plus tôt se donner rendez-vous en 2027 pour voir ce qu'il nous prépare avec cette toute nouvelle licence spatiale.

Source : Jason Schreier sur ResetEra