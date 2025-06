The Last of Us 3 est sur toutes les bouches, y compris celle de Craig Mazin, le créateur de la série HBO Max TLOU. Dans une vidéo pour les BAFTA Awards, il a en effet déclaré « Je suis au courant de certains concepts que Neil [Druckmann, ndlr] a envisagés pour un éventuel troisième jeu. Je ne sais pas s'il s'est arrêté sur l'un d'entre eux ». On ne sait pas si la conception d'un troisième volet est réellement avancée, et de toute façon, le studio est surtout focalisé sur Intergalactic The Heretic Prophet qui pourrait ne pas sortir avant 2027. Un titre qui risque bien de tout changer pour l'équipe et c'est acté suite à une trouvaille.

Intergalactic The Herectic Prophet se précise un peu plus

Intergalactic The Heretic Prophet est encore très mystérieux, mais c'est « incroyable » d'après Neil Druckmann qui n'allait évidemment pas jeter en pâture son prochain bébé. Mais le titre va vraiment changer des autres jeux du studio et un certain Elden Ring ne serait pas étranger à ce basculement. En 2023, Druckmann s'est exprimé sur l'oeuvre de FromSoftware. « Je suis plus récemment intéressé par des choses telles qu'Elden Ring ou Inside qui ne s'appuient pas autant sur la narration traditionnelle pour raconter leur histoire. [...] Les jeux qui ne vous tiennent pas par la main, c'est ce qui m'intéresse le plus à l'avenir ».

Et si Intergalactic The Heretic Prophet ressemblait vraiment à Elden Ring ? D'après Ben Hanson, du podcast MinnMax, cette déclaration faisait bien référence au prochain jeu de Naughty Dog. Un soft qui pourrait donc être bien différent de ce que l'équipe produit habituellement et ça semble se confirmer avec une nouvelle découverte.

Kristina Gu, qui a été associate technical designer chez Naughty Dog de 2022 à 2024, a planché sur l'implémentation de système de progression RPG sur Intergalactic The Heretic Prophet. Alors, oui, The Last of Us 2 par exemple avait une dimension RPG light. Mais là, le travail de Kristina Gu semble plus poussé. Si l'on met cela en parallèle avec la déclaration de Neil Druckmann sur Elden Ring, alors il y a fort à parier qu'Intergalactic The Heretic Prophet pousse davantage le volet RPG comme jamais auparavant pour le studio. Est-ce que cela passera par des choix ? Par une héroïne totalement personnalisable ?

Source : LinkedIn Kristina Gu.