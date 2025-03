Neil Druckmann en a des choses à dire en ce moment. En pleine promotion pour la série The Last of Us, le patron de Naughty Dog est interrogé de toutes parts. C'est ainsi qu'il a suggéré dernièrement que le troisième volet de sa saga post-apocalyptique ne verrait peut-être jamais le jour. Il faut dire que lui et ses équipes se concentrent sur un tout autre projet actuellement : Intergalactic The Heretic Prophet. De ça aussi, il a eu l'occasion d'en parler et pour le coup, on peut dire que ça va changer pour le studio.

Intergalactic va vous mettre des étoiles dans les yeux

Naughty Dog aime le danger. Dans le dernier épisode de l'émission Creator to Creator, créée par Sony, Neil Druckmann sait bien qu'avec The Last of Us 2, « certaines décisions créatives [leur] ont valu beaucoup de haine » à lui et ses équipes. Le jeu a été acclamé, mais a divisé. Il n'est pas dit que ce ne soit pas la même chose avec leur prochain jeu, Intergalactic The Heretic Prophet.

Druckmann donne de nouveaux détails sur ledit jeu au cours de l'émission. Attendez-vous à un vrai changement par rapport aux anciens titres. Il replace le contexte, à savoir que l'histoire se déroulera 2000 dans un futur alternatif qui s'est différencié du nôtre à la fin des années 1980. La religion y occupera y place prépondérante, voilà qui pourrait diviser à nouveau. Cela dit, Naughty Dog a longuement réfléchi à la chronologie et à l'évolution de ce culte mystérieux à travers le temps.

Ce ne sera pas la seule thématique d'Intergalactic, évidemment. La solitude sera aussi au cœur de l'expérience. Druckmann rappelle que les précédents jeux de Naughty Dog vous mettez quasiment toujours en situation avec un acolyte. De ce fait, votre avatar, que ce soit Jak, Nathan Drake, Joel ou même Ellie, interagissait régulièrement avec son ou ses compagnons. Cette fois, Jordan, l'héroïne du jeu, évoluera par elle-même sur une planète, Sempiria, que tout le monde a oublié. La sensation d'être perdu promet de vous happer très vite dans cette aventure.

Je voulais vraiment faire un jeu sur la foi et la religion, mais aussi sur la solitude. Neil Druckmann, pour Creator to Creator

© Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment.

Une aventure innovante pour Naughty Dog

Plus globalement, le gameplay d'Intergalactic The Heretic Prophet promet lui aussi de se différencier des précédents jeux du studio. Neil Druckmann évoque ses références. Lui qui s'est passionné très tôt pour le genre a mis du point'n'click dans son nouveau titre. Il mentionne notamment Monkey Island 2 et les jeux de Sierra. Voilà qui va aussi le distinguer des précédentes productions du studio.

En fait, Druckmann et ses équipes voulaient moins d'assistance narrative dans la progression. Cela rappelle cette fois où il avait dit en interview vouloir s'inspirer de The Case of the Golden Idol et d'Elden Ring. Cette fois, il parle aussi de Half-Life 2. C'est-à-dire que vous ne ferez peut-être pas attention spontanément à tous les détails d'Intergalactic. Cependant, si vous restez attentif, des éléments mémorables pourraient vous marquer.

Enfin, ne soyez pas trop impatient de découvrir le nouveau jeu de Naughty Dog. On sait que cela fait quatre ans que le studio planche dessus. Depuis la sortie de The Last of Us 2 en somme. Mais, Neil Druckmann le dit : « nous avons encore du pain sur la planche ». Pour le moment, Intergalactic The Heretic Prophet est prévu sur PlayStation 5. Aucun détail sur sa fenêtre de sortie n'a été donné.