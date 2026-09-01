Naughty Dog a très bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendent Intergalactic: The Heretic Prophet, son nouveau jeu et sa nouvelle licence.

Naughty Dog passe une grande étape dans la production d'Intergalactic The Heretic Prophet. Deux ans après l'annonce de sa nouvelle licence, c'est un clap de fin pour le tournage. Le studio californien a enfin bouclé les sessions de motion capture. Il le révèle à l'aide d'une photo de son actrice principale en tenue et équipée de son arme à feu factice. Les choses avancent enfin.

Naughty Dog a bouclé le tournage d'Intergalactic

« C'est un clap de fin sur le très ambitieux tournages des cinématiques d'Intergalactic ». Ça y est, Naughty Dog a tout ce qu'il lui faut dans la boîte pour illustrer les scènes purement narratives de son futur jeu. Les lumières vont pouvoir s'éteindre dans le studio de motion capture.

Le studio en a fait l'annonce hier sur ses différents réseaux sociaux avec une photo de Tati Gabrielle. L'actrice qui incarne l'héroïne, Jordan A. Mun, prend en plus la pose de la même manière que sur l'artwork appliqué aux sweatshirts offerts aux membres de Naughty Dog1 : elle se tient debout, une arme à feu à la main levée à côté de son visage. Une pose signature du personnage ?

Naughty Dog fait un autre clin d'œil dans ce post qu'il ouvre par la phrase « See you, space cowboy ». Ce n'est autre qu'une référence à l'anime Cowboy Bebop, le western SF de Shin'ichirō Watanabe déjà cité parmi les inspirations d'Intergalactic. Voilà qui nous donne déjà une idée de la philosophie derrière cette production.

« Ce casting a tout déchiré » ajoute le studio, puis : « On a hâte de vou montrer ce travail incroyable quand le temps sera venu ». Pour rappel, nous n'avons pas revu Intergalactic depuis le reveal aux Game Awards 2024. En cela, il suit les trace de Marvel's Wolverine dans sa stratégie de communication. Alors que le développement se poursuit, les fans espèrent retrouver la future exclu PS5 au State of Play de septembre 2026.

Le nouveau Naughty Dog au prochain State of Play ?

Dès lors qu'Intergalactic est la première nouvelle licence de Naughty Dog en plus de 10 ans, la curiosité est palpable pour ce nouveau jeu. Surtout que nous en avons vu trop peu pour l'heure. Beaucoup espèrent donc qu'il sera au State of Play de cette semaine. Rien n'a été confirmé officiellement, si ce n'est que la conférence présentera le travail de plusieurs PlayStation Studios. Alors soyez au rendez-vous :

Date : 3 septembre 2026

: 3 septembre 2026 Heure : 15 heures (France métropolitaine)

: 15 heures (France métropolitaine) Plateforme : Chaînes YouTube officielles de PlayStation