L'ambitieux Intergalactic The Heretic Prophet est toujours en développement. Alors que son silence inquiète déjà le public, un ancien développeur de Naughty Dog craint que le studio ne retombe dans ses travers.

Naughty Dog ne cache pas qu'Intergalactic The Heretic Prophet sera son jeu le plus ambitieux jamais créé. Mais cette ambition ne serait pas un piège pour le studio ? De fait, cette démesure inquiète un ancien développeur de la maison. Au cours d'une interview, il alerte sur le risque de retomber dans une situation dommageable semblable à celle rencontrée trop de fois auparavant.

Intergalactic, trop ambitieux pour Naughty Dog ?

La course à l'ambition de Naughty Dog sur Intergalactic interpelle Benson Russell. Reçu dans le podcast de FRVR, l'ancien développeur du studio ne cache pas son inquiétude sur le bon déroulement du projet en interne. Et pour cause, il pointe les problèmes liés à une production de cette ampleur :

Gaspillage des ressources

Travail en silo

Sur-sollicitation des équipes sur une longue période

Scope creep, soit l'élargissement progressif du périmètre du jeu

Si tout cela explique que les délais de développement toujours plus long dans l'industrie. Mais dans le cas de Naugthy Dog, Intergalactic est un projet à surveiller d'autant plus qu'il s'agit d'une nouvelle licence. Plus encore, le titre promet de proposer une expérience considérablement différente de ce à quoi le studio nous a habitués auparavant. C'est pourquoi Russell estime « non, absolument pas », cette situation n'est pas viable.

Intergalactic proposerait des combats hack 'n' slash, un nouveauté pour le studio. © SIE / Naughty Dog

Un studio (trop ?) habitué des chantiers dangereux

Le fait est que Naughty Dog est un studio qui prend des risques depuis plusieurs décennies. On ne rappellera que trop bien comment le studio a totalement revu le gameplay du premier Uncharted à six mois de sa sortie pour en faire un cover-shooter après la sortie de Gears of War. De la même façon, il avait ajouté les infectés à la fin de la production du premier The Last of Us. Mais ce genre de dynamique est-elle encore faisable de nos jours avec des jeux de l'ampleur d'Intergalactic ?

Benson Russell se souvient des différents Uncharted sur lesquels il a travaillé avec Naughty Dog : « Nous voulions des bagarres et tout ce genre de choses, mais cela représentait un investissement colossal ». C'est pourquoi l'équipe avait finalement choisi de se concentrer sur un système de tir et intégré des combats de mêlée un peu plus poussé progressivement. Pour ne pas rencontrer de nouveau ce genre de difficultés en coulisses, il estime que le studio devrait « peut-être apporter des changements à cet égard » avant la sortie d'Intergalactic. Penser plus raisonnable, en somme.

Exerçant aujourd'hui comme consultant, Benson Russell s'aperçoit que bien des studios « tournent en rond » des années sans savoir à quoi ressemblera le jeu à la fin. Or, les précédentes interviews des Dogs sur Intergalactic laissent entendre que le jeu pourrait être dans une situation similaire. D'expérience, l'ancien développeur sait que cela peut entraîner des frictions entre les équipes d'un même studio. Compte tenu du crunch sans précédent sur ses derniers jeu, il prévient surtout le studio pour ne pas qu'il se retrouve à nouveau face à « un problème comme The Last of Us 2 ».