Naughty Dog ajoute un nouveau nom au casting d'Intergalactic The Heretic Prophet. Il devrait parler aux fans du studio, puisqu'il a joué dans toute la saga Uncharted et même The Last of Us.

C'est Robin Atkin Downes lui-même qui a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux : l'acteur rejoint le casting d'Intergalactic The Heretic Prophet, le nouveau jeu de Naughty Dog. Ce sera donc au moins sa sixième collaboration avec le studio californien. Car en effet, si son nom ne vous parle peut-être pas, il campe pourtant des rôles cruciaux dans Uncharted et même dans The Last of Us.

Intergalactic recrute Robin Atkin Downes, déjà vu dans Uncharted et The Last of Us

À moins que vous ne jouiez qu'en VF, il y a de très grandes chances que vous ayez déjà entendu Robin Atkin Downes dans un jeu Naughty Dog. Et pour cause, c'est une voix et un interprète incontournable du studio depuis l'ère Uncharted. L'acteur à tout bonnement joué dans tous les Uncharted estampillés de la patte rouge, à l'exception du spin-off The Lost Legacy. Il a même fait des apparitions dans The Last of Us avant de rejoindre Intergalactic :

Drake's Fortune (Uncharted 1) : Atoq Navarro

Among Thieves (Uncharted 2) : Tenzin

Drake's Deception (Uncharted 3) : Talbot

A Thief's End (Uncharted 4) : Hector Alcazar

The Last of Us : Robert

The Last of Us 2 : des voix additionnelles

Plutôt habitués aux méchants chez Naughty Dog, à l'exception de l’inénarrable Tenzin d'Uncharted 2, on ne serait donc pas étonné de le voir jouer un rôle du même genre dans Intergalactic. Mais pour leur, le mystère reste entier autour de son personnage. Robin Atkin Downes a simplement partagé une vidéo sur son compte X de lui en tenue de mocap, déclarant : « J'ai gardé le silence un bon moment... mais le voyage continue ! C'est merveilleux de travaille à nouveau avec les Dawgs ! ».

En réponse à son post, les fans semblent déjà ravis de le retrouver dans Intergalactic. Les commentaires à base de « Merveilleux » ou de « Félicitations » s'enchaînent, quand d'autres lui souhaitent « Bon retour parmi nous ». Visiblement, le public approuve amplement le choix de Naughty Dog.

Naughty Dog a composé un casting bien connu des fans jusqu'à présent

Décidément, Naughty Dog prêche des convaincus avec le casting d'Intergalactic. Robin Atkin Downes rejoint en effet une liste de noms déjà bien connus des fans puisque tous, ou presque, ont été vus dans au moins un jeu du studio ou une de leurs adaptations :

Tati Gabrielle (Jordan A. Mun), Braddock du film Uncharted et Nora dans The Last of Us HBO

(Jordan A. Mun), Braddock du film Uncharted et Nora dans The Last of Us HBO Halley Gross (patronne de Jordan), co-scénariste de The Last of Us Part II et de la saison de TLOU HBO

(patronne de Jordan), co-scénariste de The Last of Us Part II et de la saison de TLOU HBO Tony Dalton (chef des Five Aces), vu dans la série The Last of Us HBO

(chef des Five Aces), vu dans la série The Last of Us HBO Troy Baker (rôle inconnu), Joel des jeux The Last of Us et Sam d'Uncharted 4 et The Lost Legacy

(rôle inconnu), Joel des jeux The Last of Us et Sam d'Uncharted 4 et The Lost Legacy Merle Dandrige (rôle inconnu), Marlene des jeux et de la série The Last of Us HBO

(rôle inconnu), Marlene des jeux et de la série The Last of Us HBO Stephen A. Chang (rumeur - membre des Five Aces), Jesse dans The Last of Us 2

(rumeur - membre des Five Aces), Jesse dans The Last of Us 2 Ashley Scott (rumeur - membre des Five Aces), Maria dans les jeux The Last of Us

Outre ces visages et voix déjà familières des fans de Naughty Dog, d'autres personnalités ont été repérées, voire annoncées officiellement. Il semble que Kumail Nanjiani (Eternals) incarne Colin Graves, la cible de Jordan dans le premier trailer. Plus surprenant, Hideo Kojima avait lui-même dévoilé avoir prêté son apparence pour Intergalactic.